Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că nu renunță la ideea construirii unei grădinițe cu program prelungit în parcul Școlii „Ion Creangă” din Obcini, în ciuda opoziției unor părinți și profesori. El a declarat că în ședința din 31 august a Consiliului Local va solicita o aprobare de principiu pentru realizarea investiției, dar și să fie mandatat pentru elaborarea documentației cadastrale și tehnice. Potrivit primarului, construcția ar putea fi executată în așa fel încet parcul școlii să nu fie afectat decât într-o mică măsură. Ion Lungu a mai spus că l-a deranjat când s-a spus că în Obcini nu mai este nevoie de o grădiniță, fiindcă a scăzut natalitatea. El vrea să promoveze proiectul spre finanțare din fonduri europene.

