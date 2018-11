Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost mandatat de primarii din regiunea de nord est să ridice problema finanțării Autostrăzii Unirii Iași-Târgu Mureș la întâlnirea cu președintele țării Klaus Iohannis din cadrul ședinței Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România care a avut loc luni la București. Lungu i-a explicat șefului statului că localitățile din zona Moldovei sunt condamnate la subdezvoltare dacă acest proiect nu va fi realizat. ”Am participat astăzi la Reuniunea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România unde am fost onorați de prezența Președintelui României, Excelența sa domnul Klaus Werner Iohannis. Am fost mandatat să vorbesc, din partea primarilor din Moldova, despre asigurarea finanțării autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Am subliniat că noi primarii din regiunea Nord-Est suntem discriminați, condamnați la subdezvoltare dacă acest proiect nu va fi realizat. Domnul Președinte este total de acord cu acest obiectiv și sprijină realizarea lui. Veniturile proprii ale localităților noastre pot crește numai cu crearea de noi locuri de muncă și atragerea de investiții. Ori aceste lucruri, precum și creșterea nivelului de trai în orașele noastre, sunt condiționate de realizarea autostrăzii”, a declarat Ion Lungu.