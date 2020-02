Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că Primăria și Universitatea „Ștefan cel Mare” vor asigura condițiile pentru revenirea echipei CSU Suceava în Liga Națională de handbal masculin. Ion Lungu a avut astăzi o întâlnire cu membrii echipei de handbal Universitatea Suceava, cu jucătorii si antrenorii, la care a participat și rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Valentin Popa. Ion Lungu a spus că a discutat despre despre asigurarea bugetului echipei pentru anul 2020, el precizând că municipalitatea a aprobat prin buget suma de două milioane de lei, cu obiectivul de a reveni în Liga națională de handbal masculin.

„Totodată am adus la cunoștință că am bugetat la Liceul cu Program Sportiv suma de 500.000 lei, bani ce vor fi folosiți pentru înlocuirea iluminatului din plafon din actuala sala de joc. De asemenea am prezentat stadiul de realizare a Sălii polivalente de la Suceava. Trebuie spus că Primăria și Universitatea vor asigura condițiile pentru performanță, respectiv promovarea echipei de handbal în acest an”, a declarat primarul Sucevei. Ion Lungu a arătat că rectoul Universității Suceava, Valentin Popa, a declarat că își dorește ca inaugurarea sălii polivalente să fie făcută cu un meci din cupele europene susținut de echipa universitară.