Într-o emisiune la Radio Top, primarul Sucevei, Ion Lungu, a catalogat drept <răutăți împotriva logicii> acuzele cum că nu s-a dorit promovarea Forestei în Liga a II-a de fotbal. Foresta a pierdut finala barajului în fața Ceahlăului Piatra Neamț, cu scorul general de 2-0, după ce a remizat 0-0 pe Stadionul <Areni> și a pierdut cu 2-0 în deplasare. Primarul a mai spus că municipalitatea va rămâne alături de echipă, dar și că nu vrea ca fostul internațional Dorin Goian să părăsească postul de antrenor principal.

Ion Lungu a declarat: „Au apărut acuzații nefondate și se vehiculează că au zis jucători că de sus, de la Primărie, nu s-a dorit promovarea. Nimic mai fals. Așa cum se știe, Foresta are cel mai mare buget din toate cele zece serii de Liga a III-a, de 3 milioane de lei. Dacă nu doream calificarea de ce am mai pus acest buget? Apoi, am anticipat după ce ne-am calificat în finala barajului înainte de meciul de la Suceava, că meciul retur de la Piatra Neamț va fi miză și am zis că vom pune 10 autocare la dispoziția suporterilor care vor să meargă acolo. De ce am mai fi făcut-o? Ne ascundem și nu vrem să vedem că echipa, de fapt, nu a jucat la Piatra. Ca să nu mai spunem că în cel mai important moment al meciului, nepermis de ușor am ratat un penalty (n.r. în minutul 45, prin Sebastian Nechita). Dacă era 1-1 la pauză, le turnam un pic de plumb în ghete celor de la Ceahlăul. Una peste alta, s-a ratat calificarea”.

Primarul a adăugat: „ Am avut o discuție cu Dorin Goian și l-am rugat să rămână la echipă. Nu a spus nici da, nici nu. Am început să construim o echipă și dacă am un reproș pentru ratarea calificării este acela că nu înțeleg de ce în perioada de iarnă nu s-au adus niște jucători valoroși la Foresta. Buget era, Dorin Goian are un brand și putea să aducă niște jucători. Este părerea mea personală. Cu toții cred că am învățat ceva din recentul eșec și sper ca Dorin să rămână la echipă”. De asemenea, domnul Lungu a afirmat: „Din fotbal nu se câștigă electoral. Eu sînt un iubitor de fotbal. Fotbalul este un fenomen social, care trebuie să existe. Ca atare, și concluzionând, Primăria Suceava, eu ca primar, rămânem alături de Foresta, pentru că nu avem altă soluție, decît să o luăm de la capăt”. Întrebat dacă finanțarea va rămâne aceeași, primarul Sucevei a răspuns: „Da. Vorbim de un buget pentru promovare, anul viitor. Așa-i în fotbal, pierzi, câștigi, o iei de la capăt. Rămân alături de echipa de fotbal. În primul rând îmi doresc acest lucru ca suporter, ca și chibiț de fotbal. Iubesc fotbalul. S-a zis că primarul nu a vrut promovarea în Liga a II-a. Eu vreau chiar în Liga I. Dacă în Liga a II-a vine un partener serios, cu un milion de euro, pune și Primăria Suceava un milion de euro, ca să intrăm în Liga I, dacă se ajunge până acolo”.