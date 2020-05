Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să le răspundă tuturor celor care se împotrivesc scoaterii municipiului din carantină. Într-o declarație făcută în această dimineață, Ion Lungu a spus că a văzut o serie de formatori de opinie la televiziunile centrale care „condamnă înainte de a ne judeca” și care susțină că la Suceava nu se poate pune problema ridicării carantinei. „Eu le spun că Suceava este un oraş normal. Este un oraş cu oameni normali, cu o majoritate covârşitoare de oameni sănătoşi, cu câţiva oameni bolnavi, la fel cum se întâmplă în toată România. La Suceava astăzi suntem pe un plafon de stabilitate, la fel cum se întâmplă în multe oraşe din România. De aceea eu sper ca pe data de 15 mai să anuleze Guvernul această stare de carantină de la Suceava”, a subliniat Lungu.

El a adăugat că îș bucură faptul că ministrul de interne, Marcel Vela ,a venit cu propunerea ca la nivel de județ, Comitetele Județene pentru Situații de Urgență să poată propune ridicarea acestei stări de carantină. ”Mă bucur că am văzut un proiect a ministrului Vela în care spune că în Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă se poate analiza sau se poate propune ridicarea acestei stări de carantină. Vreau să spun că azi avem o şedinţă în acest sens şi îi asigur pe suceveni că voi ridica această problemă, pentru a propune Guvernului, prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să ridice carantina la Suceava. De asemenea, epidemia nu a trecut. Mulţi spun că nu am atins vârful. De aceea vă rog în continuare să respectaţi întocmai regulile pentru limitarea răspândirii acestui virus, cele de igienă personală, de izolare, de autoizolare la domiciliu, de carantină dacă este cazul, de distanţare socială, în mijloacele de transport, în spaţiile comerciale. Noi vom veni cu precizări în perioada următoare. Eu sper ca pe 15 mai şi sucevenii să aibă o veste bună în ceea ce priveşte ridicarea măsurilor speciale şi a carantinei în Suceava”, a încheiat Ion Lungu.