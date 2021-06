Primarul Sucevei, Ion Lungu, rămîne la șefia Organizației Municipale a PNL, în urma alegerilor interne de astăzi. El nu a avut contracandidat și a întrunit 86 de voturi pentru. Nu au existat voturi împotrivă și nici abțineri. Tot astăzi, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a fost reconfirmat în funcția de prim-vicepreședinte al filialei liberale. Ion Lungu vrea să-și mențină și postul de prim-vicepreședinte al Organizației Județene a PNL. Alegerile de la „județ” vor avea loc pe 1 iulie.

„Astăzi am avut onoarea sa candidez si sa fiu ales pentru un nou mandat de președinte al Organizaţiei Municipale a PNL Suceava. Este al şaselea mandat de președinte al Organizației Municipale 4 din partea PNL si 2 din partea PDL. Este o mare onoare dar si responsabilitate pentru mine,sa ne pregătim să câştigăm ciclurile electorale din anul 2024. În primul rând trebuie sa câștigăm din nou Primaria Municipiului Suceava, dar şi celelalte alegeri care vor avea loc în anul 2024, respectiv alegerile europarlamentare, parlamentare si prezidențiale. De asemenea va trebui să asigurăm schimbul de generații, să pregătim tineri profesionişti pentru posturile din administraţia publica locală și centrală.

Mulțumesc pentru participatea la ședința de alegeri si sprijinul acordat domnului președinte al Organizației judetene a PNL domnul Gheorghe Flutur si domnului primvicepresedinte al PNL Ioan Balan”, a declarat Ion Lungu.

El a adăugat că tot astăzi a fost stabilită şi lista celor 21 de delegaţi la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Suceava din data de 1 iulie 2021.

„Felicit biroul nou ales si îi asigurăm pe toti membrii organizației ca vom face tot posibilul să ducem la îndeplinire cele stabilite în şedinţa de alegeri de astăzi! Doamne Ajută!”, a încheiat Ion Lungu.