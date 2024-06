Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astăzi, că noua sală polivalentă a municipiului începe să prindă contur. „Sala Polivalentă de la Suceava de 5.000 de locuri, cea mai mare din Moldova, prinde contur in fiecare zi! Doamne Ajută!”, a transmis Ion Lungu. Sala Polivalentă va mai avea în componență pe lângă sala de joc de 5.000 de locuri și o sală de antrenament de 296 de locuri. Investiția se ridică la suma de circa 35 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este data de 12 mai 2025. Sala Polivalentă, care se construiește la ieșire din Suceava spre Fălticeni, va avea 710 locuri de parcare, opt locuri pentru autocare, peste 7.100 mp de spații verzi.

Ion Lungu declara recent că în locația unde se construiește Sala Polivalentă, pe o suprafață de 12 hectare se va construi viitorul complex sportiv al Sucevei care pe lângă această sală va mai cuprinde un Aqua-park și o bază sportivă TIP I de dimensiuni UEFA.