Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cursul zilei de ieri a avut o întâlnire, la sediul primăriei, cu reprezentanții firmei Aria Studio SRL București, care lucrează la documentația tehnico-economică la proiectul Zona Agrement Parc Șipote. „Am avut o discuție profesionistă. Apreciez profesionismul firmei de la București care a venit la discuție cu foarte mulți specialiști, arhitecți, experți în domenii diferite, amenajări peisagistice, specialiști dendrologi, sistematizare rutieră, căi de acces, amenajări hidrologice, amenajări cursuri apă, specialiști în indicatoare semnalizare”, a arătat Lungu. El a precizat că firma bucureșteană a conceptul de funcționare a acestei amenajări, respectiv obiecte de amenajare tip smart, echipamente fitness, ansamblul de joaca Orășelul copiilor, amenajare amfiteatru aer liber 250 locuri, echipamente de joacă Trambuline, propuneri tiroliană copii, amenajare Pumptrack, echipamente de joacă interactive-muzicale, materiale protecție sol, propunere pentru un lift în plan înclinat, zonificare tipuri de amenajare, podeț suspendat de legătură pietonală pentru traseul cultural-religios, turn de observație păsări, planul cu marcaje zone acces, circulație, pavaje aferente acestora și planul de rețele tehnico-edilitare.

În același timp, Ion Lungu a precizat că în data de 18 iulie 2022, municipalitatea a obținut de la Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, avizul favorabil pentru Studiul de fundamentare în vederea constituirii de păduri parc în trupurile de pădure Cetate și Zamca.

„Acest aviz trebuia să-l obținem până la data de 10.09.2022, când se împlinesc 2 ani de la transferul pădurilor la municipalitate, cu riscul de a se anula transferul dacă nu se obținea acest aviz, conform prevederilor HG nr 772/10.09.2020”, a declarat primarul Sucevei. El a mai adăugat că în cursul zilei de astăzi vom avea o întâlnire cu reprezentanții firmei SC TERA Design Studio SRL, care a câștigat licitația pentru servicii de consultanță în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Zona de agrement Pădure Zamca”.

„Așa cum se poate observa, se lucrează intens la documentațiile de realizare a zonelor de agrement din Pădure Parc Șipote și Pădure Parc Zamca și pregătirea lor pentru depunerea la finanțare pe fonduri europene”, a încheiat Ion Lungu.