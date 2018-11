Câteva mii de persoane au ținut să fie prezente, miercuri seara, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, la momentul aprinderii luminilor în bradul de Crăciun din centrul orașului. Cele peste 70.000 de beculețe din bradul de Crăciun, dar și cele peste 60.000 de luminițe din cupola care acoperă centrul Sucevei au fost aprinse după numărătoarea inversă rostită de primarul Sucevei, Ion Lungu, de pe scena de pe esplanadă. Alături de Ion Lungu a fost prezent și președintele Consiliului Județean Suceava, cei doi amintind, în discursurile lor, că astăzi se sărbătoresc 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România. De precizat că înainte de aprinderea luminilor de Crăciun, în fața sucevenilor au venit 100 de dansatori ai Ansamblului „Arcanul” care i-au încântat cu mai multe hore populare, în care s-au prins și Gheorghe Flutur și Ion Lungu.



Primul care a luat cuvântul a fost Gheorghe Flutur, care a pus întregii audiențe că „astăzi am avut o zi plină de sărbătoare. Sărbătorim 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România. Ce poate fi mai frumos decât forța Bucovinei văzută pe viu. Cei 100 de dansatori ai Arcanului din zona de munte, care arată forță, hotărâre, autentic și tradiție. Asta este Bucovina. Vreau să vă urez din suflet dumneavoastră și familiilor dumneavoastră multă sănătate, să fiți mândri că sunteți români, că sunteți suceveni, că sunteți bucovineni. Ne bucurăm pentru aceste clipe frumoase. Vă oferim împreună cu primarul Ion Lungu un spectacol în această seară, în cinstea Zilei Bucovinei. Trăiască Bucovina, trăiască România, La Mulți Ani!”, a spus Gheorghe Flutur.



La rândul său, Ion Lungu a spus că toată ziua de astăzi, de Ziua Bucovinei, a fost una deosebită. „Astăzi s-a văzut adevărata față a Bucovinei. Aceasta este Bucovina și trebuie să fim mândri de ea.

Pe parcursul mai multor zile am marcat aceste manifestări legate de Unirea Bucovinei cu România. Cel mai mare eveniment al Bucovinei, un vis de aur care a fost împlinit. Sigur că toată lumea așteaptă acest moment magic, să aprindem luminile în bradul de Crăciun. Sărbători fericite, să avem o zi frumoasă astăzi, și în cele care vin. La mulți ani Bucovina, La mulți ani România”, a spus Ion Lungu.

Alături de suceveni, la aprinderea bradului de Crăciun au fost prezenți și președintele PNL, Ludovic Orban, fostul lider al acestui partid, Vasile Blaga, precum și deputatul Ioan Balan.