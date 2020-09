Primarul și viceprimarul Sucevei, Ion Lungu, respectiv Lucian Harșovschi au inaugurat, astăzi, un nou loc de joacă în cartierul Burdujeni. Ion Lungu a precizat că noul loc de joacă a fost amenajat pe o suprafață de 1.000 de metri și este mai mare decât cel inaugurat joi în parcul central al Sucevei. De asemenea, în imediata apropiere a locului de joacă a fost amenajată și o zonă de recreere pentru locuitorii cartierului Burdujeni. „Iată că ne ținem de cuvânt. Modernizăm și creăm locuri de joacă noi în toate zonele din oraș. Și consider că unele locuri de joacă din Suceava sunt de referință, cum sunt cele de pe Amurgului, inaugurat anul trecut, de pe Victoriei din Obcini, cel din centrul orașului și astăzi aici în cartierul Burdujeni”, a spus Ion Lungu.

El a precizat că și acest loc de joacă a fost amenajat de firmele care asigură salubritatea menajeră a orașului. „Aici am avut posibilitatea ca pe lângă acest loc de joacă să amenajăm și o zonă de recreere. Pe 1.000 de metri pătrați este amenajat acest loc de joacă, din care pe 800 de metri pătrați este covor elastic. La fel, pe 1000 de metri pătrați este amenajat acest spațiu verde, sper eu apreciat de cetățenii de aici”, a mai adăugat Ion Lungu. El a spus că noul loc de joacă din cartierul Burdujeni este destinat copiilor cu vârste între 3 și 15 ani. „Aici pot să se joace simultan 165 de copii. Este un loc de joacă imens. Cu mare regret spun că cei mici nu se pot bucura încă de el pentru că având n vedere restricțiile actuale el este securizat și rămâne închis. Sper să ne ajute Dumnezeu ca acest virus să se limiteze la nivelul orașului Suceava și să avem un plafon de staționare. Noi vom continua și anul viitor să modernizăm locurile de joacă. Strategia primăriei este de a face locuri de joacă mari, moderne și încercăm să le repartizăm în fiecare cartier”, a mai precizat Ion Lungu. El a mai adăugat că primăria Suceava a depus la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență o solicitare pentru a deschide locurile de joacă așa cum au făcut și alte orașe din țară. „Vrem să dăm posibilitate copiilor să se joace, să se bucure de aceste locuri de joacă”, a spus Lungu.

La rândul său, viceprimarul Lucian Harșovschi și-a exprimat speranță că solicitarea primăriei depusă la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va primi un răspuns pozitiv. „Eu sper să deschidem prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență toate locurile de joacă din Suceava, să amplasăm soluții dezinfectante și copiii să se bucure de aceste locuri”, a spus Harșovschi.