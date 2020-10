Primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut un apel către locuitorii municipiului reședință de județ să fie responsabili și să respecte regulile impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. Ion Lungu a făcut această solicitare în condițiile în care municipiul Suceava a intrat în scenariul roșu, cu o incidență a cazurilor de coronavirus de 3,02 la mia de locuitori. Lungu declarat în cadrul unei conferințe de presă că în condițiile în care se păstrează numărul de cazuri de coronavirus din ultimele zile „și vom progresa zi de zi riscăm să ajungem într-o situație mai delicată, așa cum am fost în primăvară”. Primarul Sucevei a adăugat că „nu ne dorim acest lucru, adică să ajungem în carantină”. ”De aceea, dacă noi în primăvară am câștigat bătălia cu coronavirusul, având acel slogan <stați acasă!>” și s-a redus numărul de cazuri și am ieșit din carantină, de această dată sloganul este <purtați mască!>. Trebuie să purtăm cu toții mască, în spațiile închise și cele deschise, în zonele aglomerate și neaglomerate, în instituțiile publice, în birouri. Asta este realitatea, pentru că altfel riscăm să ne îmbolnăvim”, a declarat Ion Lungu. El a făcut un apel la suceveni să respecte aceste reguli. „Mă refer aici la purtatul măștii și la fel de importantă este păstrarea distanței fizice, sociale între cetățeni. La fel de important este să respectăm regulile minime de igienă. Eu vreau să cred că sucevenii sunt conștienți de acest lucru, sunt responsabili și haideți să facem tot ce putem să revenim la scenariul galben. Conform legii intrăm în scenariul roșu, se dau niște restricții pentru termen de 14 zile, după care se reanalizează. Și eu sper ca în următoarele 14 zile să revenim, dacă este posibil, înapoi la scenariul galben. Să facem tot ce este posibil să limităm creșterea numărului de persoane active în orașul nostru. E un lucru care nu este foarte simplu, dar nici imposibil. Repet încă o dată, noi în primăvară am demonstrat acest lucru”, a declarat Ion Lungu.

