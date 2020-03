Primarul Sucevei, Ion Lungu a anunţat că astăzi a convocat din nou Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, şedinţă la care au participat ca invitaţi, pe lângă cei 41 de membri de drept şi reprezentanţi ai mall-urilor si hypermarketurilor din oraş, precum şi directorii unităţilor de învăţământ şi şeful gării Burdujeni.

Ion Lungu a spus că în şedinţă s-a discutat despre închiderea creşei din subordinea primăriei şi a unităţilor de învaţământ, până pe data de 22 martie 2020, precum şi despre măsurile de dezinfecţie în unitatile de alimentaţie publică, de prevenire a aglomeraţiei la casele de marcat, de dezinfecţie în şcoli, pieţe, gară şi bzar şi pentru asigurarea materialelor igienico – sanitare în grupurile sociale. Ion Lungu a precizat că o altă măsură luată este şi limitarea întâlnirilor publice, a evenimentelor la care participă mai mult de 100 de persoane in spaţii închise.

„În cadrul şedinţei s-a decis luare de măsuri ferme pentru limitarea aglomeraţiei la ghişee, accesul fiind permis doar persoanele care au urgențe. Începând de astăzi, la primărie se triază persoanele care intră. Pe lângă politistul de la intrare va fi si un ofiter de serviciu care discuta cu persoanele care au treaba la primărie si care va stabili modalitatea de rezolvare a fiecărei probleme în parte, depunere documentație la registratură, înmânarea unei copii, sau dacă se poate rezolva printr-o discuţie telefonică la compartimentul de specialitate. Prin aceste măsuri protejam cetățenii municipiului în ceea ce priveşte răspândirea coronavirusului şi deopotrivă salariații din primărie, care sunt expuşi riscului de a fi contaminaţi. Suntem în stare de alertă şi vom convoca Comitetul pentru situaţii de urgenta oricând va fi nevoie. Mulţumesc pentru participare celor care au fost convocaţi şi in mod special celor care nu sunt membri de drept ai Comitetului local pentru situaţii de urgenta”, a declarat Ion Lungu.