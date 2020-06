Primarul Suceavei, Ion Lungu, a dorit astăzi în conferința de presă săptămânală să restabilească adevărul în privința sumei pe care municipalitatea a donat-o Spitalului Județean Suceava în perioada pandemiei de coronavirus. Asta după ce conducerea Spitalului Județean Suceava a făcut publică lista celor care au sprijinit unitatea medicală trecând în dreptul Primăriei Suceava suma de doar 483.000 de lei. Lungu s-a arătat deranjat de faptul că municipalitatea a fost trecută ”la coadă” arătând că ajutorul direct s-a ridicat la 2,288 de milioane de lei adică de peste patru ori mai mult decât cifra prezentată de conducerea Spitalului Județean Suceava. Primarul a amintit că municipalitatea a donat spitalului un aparat Real Time PCR cu 3.000 de teste care a costat 632.000 de lei, 10 ventilatoare în valoare de 847.845 de lei, 1.000 de combinezone de 35.000 de lei și 10.000 de măști gratuit. ”Toate echipamentele, aparatura au costat 1,514 milioane de lei. La acestea se mai adaugă 773.890 de lei reprezentând cazarea și masa cadrelor medicale la trei hoteluri Zamca, Sonenhoff și Bucovina. Din această sumă sperăm să mai recuperăm de la DSP ceva pentru că ei nu vor să plătească decât pentru medici nu și pentru asistenți”, a spus Lungu.

”Noi cei de la Primăria Suceava aveam și varianta să stăm cu mâinile încrucișate să spunem că spitalul nu e în subordinea noastră dar ne-am făcut datoria”

Ion Lungu a precizat că este corect să facă această informare pentru că banii sunt ai cetățenilor. Primarul s-a arătat deranjat de această eroare și a spus că a fost informat de conducerea Spitalului Județean că așa a primit situația. ”Ca o concluzie eu cred că Primăria Suceava și-a făcut datoria mai mult decît fișa postului pentru că Spitalul Județean nu este în subordinea municipalității. Noi cei de la Primăria Suceava aveam și varianta să stăm cu mâinile încrucișate să spunem că spitalul nu e în subordinea noastră dar ne-am făcut datoria. Nu e un act de eroism dar dintr-o comoditate puteam să stăm cu mâinile încrucișate. Aici e vorba de responsabilitate, e vorba și de curaj în primul rând din partea primarului, din partea Consiliului Local care a aprobat. Dacă s-ar repeta situația aș face la fel. Sigur, dacă ne uităm în urmă pare simplu, dar să nu uităm ce condiții tragice au fost, ce am tras atunci cînd focarul era în toi și cînd noi eram comparați cu Lombardia României. Atunci când am cumpărat aparatul Real Time PCR m-am consultat cu actualul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, pe atunci secretar de stat și eu zic că am luat decizii bune. M-a deranjat și i-am spus domnului doctor acest lucru iar dumnealui a spus că așa a primit situația. Nu e corect”, a spus Lungu.

”Într-o situație de forță majoră și lucrând contracronometru noi am cumpărat acele aparate iar cu acest PCR am salvat vieți”

El a adăugat că a avut un control al Curții de Conturi pe tema achizițiilor din timpul pandemiei la care a ieșit bine. ”Controlul Curții de Conturi s-a încheiat joia trecută. Principala observație care a fost făcută e că trebuia să dăm banii Consiliului Județean iar Consiliul Județean să-i dea la Spitalul Județean iar acesta trebuia să achiziționeze aparatura. Am explicat foarte clar că la vremea respectivă Spitalul Județean nu avea conducere, era conducere interimară care a demisionat după care a venit conducerea militară, Consiliul Județean conducerea era internată la spital, domnu președinte Flutur era pozitiv, doamna Vasilciuc era pozitivă internată și ea. Într-o situație de forță majoră și lucrând contracronometru noi am cumpărat acele aparate iar cu acest PCR am salvat vieți”, a explicat primarul. El a ținut să precizeze că din milionul de euro cheltuit de Primăria Suceava în lupta cu coronavirusul jumătate s-au dus către Spitalul Județean Suceava.