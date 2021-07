Primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a urat ”bun venit” noului antrenor al echipei de fotbal Foresta Suceava, și l-a asigurat de tot sprijinul său. El a precizat că ținta clubului este revenirea în Liga a doua. ”Am văzut că s-a reunit și lotul celor de la Foresta. Vreau să-i spun ”bun venit” la Suceava antrenorului Ionuț Moșteanu pe care nu îl cunosc dar am văzut că are un palmares interesant. Îl asigur de tot sprijinul Primăriei. Rămâne ca țintă în continuare promovarea în Liga a doua. Vreau să vă spun că m-am implicat personal să conving niște suceveni să vină antrenori la Foresta. Nu am reușit, am eșuat. Cu toții iubim Foresta dar când e vorba să ne implicăm nu o mai facem. Așadar îi spun un sincer bun venit lui Ionuț Moșteanu și îl asigur de tot sprijinul meu și al Primăriei Suceava”, a declarat Lungu.