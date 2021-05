Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi la conferința de presă săptămânală că este foarte supărat că echipa de fotbal Foresta Suceava nu a promovat în Liga 2 și susține schimbarea sistemului de promovare din Liga 3 în Liga 2. ”Sunt foarte mâhnit, supărat, ce să mai spun am rămas fără cuvinte. Totuși dacă o echipă merge ca un ceas elvețian, termină pe primul loc face un meci prost la baraj și pierde calificarea nu este în ordine. Părerea mea este să se schimbe sistemul. Mi s-ar părea corect ca măcar echipă echipa de pe locul 1 să poată promova direct în Liga 2”, a spus Lungu. El a adăugat că în condițiile în care Foresta nu a promovat în Liga 2 nu va mai putea cheltui toți cei 2,5 milioane de lei de la Primărie. ” În condițiile în care nu au promovat nu vor putea cheltui cum au cheltuit și anul trecut pentru că vor avea deplasări mai scurte, nu vor avea salarii majorate, etc. Primăria asigură deplasările, salariile iar salariile nu pot să crească. Dacă erau în Liga 2 creșteau. Cu siguranță nu vor putea atrage banii care sunt destinați fotbalului”, a explicat Lungu. El a mai spus că pe viitor ar trebui să creștem juniori din zonă pentru a face echipă numai din suceveni.

