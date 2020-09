Primarul Sucevei, Ion Lungu, consideră că Teatrul Municipal „Matei Vișniec” este unul 100% profesionist. Primarul a declarat la Radio Top: „Le-am dat credibilitate maximă. Avem un teatru cu actori tineri. Acolo nu sunt vedete și ăsta e un lucru bun. Două domenii suferă de finanțare în această perioadă și au suferit și-n anii din urmă: cultura și sportul. Unde sînt doi bani, doi lei, toată lumea vine pe ei. Cum am făcut teatrul, m-au sunat fel de fel de vedete de la București că vor să vină, să organizeze, să joace. Da, printre două avioane și să se uite la ceas. Și-atunci, am făcut foarte bine că am adus tineri, majoritatea din Suceava, precum Clara Popadiuc și Bogdan Amurăriței”. Ion Lungu susține că un rol important în modelarea teatrului îl are maestrul Matei Vișniec. Instituția teatrală din Suceava s-a înființat în anul 2016. Ion Lungu a făcut declarațiile după ce în timpul emisiunii radio i s-a spus că săptămânalul „Jupânu`” a scris că organizatorul Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, președintele Asociației „Fălticeni Cultural”, Vasile-Liviu Mihăilă, ar fi spus că teatrul sucevean ar fi unul de amatori. În cadrul ediției din acest a festivalului, Teatrul „Matei Vișniec” a prezentat piesa „Pisici”.