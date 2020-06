Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că Turnul Unirii din apropierea Bisericii Nașterea Maicii Domnului și a Tribunalului Suceava va intra în circuitul monumentelor dedicate eroilor. Ion Lungu a făcut acest anunț după ce a participat la inaugurarea acestui turn și la slujbă religioasă oficiată pentru marcarea centenarul Conferinței de la Trianon, atunci când s-a consfințit Marele Act al Unirii.

Ion Lungu a spus că a venit cu bucurie și emoție la inaugurarea Turnului Unirii, proiect la care Primăria Suceava a fost unul dintre principalii parteneri. „Este un proiect frumos, un proiect la care Primăria Suceava este partener, unul dintre principalii finanțatori. Așa cum se știe noi am vrut să facem un monument al Unirii în oraș. Am făcut un concurs de proiecte, nu a ieșit ce trebuia și ca atare, fiind parteneri aici, am decis să facem acest Turn al Unirii. Era programat să-l inaugurăm în 2018, însă nu s-a putut, s-a întârziat și proiectul, dar iată că și astăzi marcăm un centenar. Este vorba despre marcarea centenarului Conferinței de la Trianon, când s-a consfințit Marele Act al Unirii.

Este o zi foarte importantă, este cel mai măreț act înfăptuit al poporului român. Trebuie să fim mândri de acest lucru. De aceea noi am ridicat acest turn pentru generațiile care vin, să vadă că am sărbătorit și noi așa cum se cuvine centenarul. Aici este vorba tot de un monument al eroilor, s-a făcut această slujbă de pomenire pentru toți eroii, iar acest turn va intra și el în circuitul monumentelor dedicate eroilor”, a declarat Ion Lungu.