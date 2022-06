Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că municipalitatea a prezentat un portofoliu de proiecte în valoare de 100 milioane euro la ADR NORD-EST, pentru finanțarea pe Programul Operațional Regional în perioada 2021-2027. Ion Lungu a spus că la invitația Agenției de Dezvoltare Nord-Est a avut o discuție profesionistă și constructivă la Piatra Neamț, referitoare la portofoliu de proiecte pregătite de municipalitatea suceveană pentru finanțare pe POR în perioada 2021-2027.

„Am fost primul municipiu reședință de județ din regiune invitat la discuție, având în vedere că suntem pe primul loc la gradul de absorbție a fondurilor europene pe POR la nivel de regiune, 98% din sumele alocate, în exercițiul financiar 2014-2020”, a precizat Lungu. El a spus că Primăria Suceava are în lucru în diferite faze, documentații tehnico-economice, pe 5 priorități pentru un număr de 19 proiecte, respectiv:

-Digitalizarea administrației publice;

-Sistem integrat de management și modelare urbană pe toate bulevardele principale din oraș;

-Sistem de transport public metropolitan- etapa a -II-a;

-Reabilitare monument arheologic Curtea Domnească;

-Centura ocolitoare latura de est, spre Botoșani;

-Aqua Park în cadrul Complexului sportiv municipal;

-Zona Agrement Parc Șipote;

-Zona de Agrement Pădure Zamca;

-Construire Grădiniță cu Program Prelungit în Cartierul Obcini;

-Construire Grădiniță cu Program Prelungit la Școala Gimnazială nr.1;

-Extindere clădire(mansardare) Școală generală nr. 11 Miron Costin;

-Creșterea eficienței energetice la Școala generală nr.3;

-Creșterea eficienței energetice la Școala generală nr. 6;

-Creșterea eficienței energetice la Colegiul Național Mihai Eminescu;

-Construire Sală de Sport Școala Gimnazială nr.1;

-Construire Sală Sport la Școala Gimnazială nr 6;

-Construire Sală de Sport la Școala Gimnazială nr.8;

-Reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământ profesional și tehnic la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu;

-Reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii educationale pentru învățământ profesional și tehnic la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza.

„Până la sfârșitul anului vom finaliza și proiectele tehnice pentru aceste obiective în așa fel încât când se vor lansa Apelurile de Proiecte și vor fi comunicate Ghidurile Solicitantului să fim pregătiți să depunem primii proiectele”, a încheiat Ion Lungu.