Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că se dorește ca piața angro din zona Gării Burdujeni să fie mutată pe un teren de 2-3 hectare, situat la intrarea în oraș dinspre Fălticeni, pe raza comunei Moara. El a declarat că Primăria Moara ar urma să pună la dispoziție terenul, iar amenajarea lui va cădea în sarcina municipalității. Cele două localități sunt partenere în Asociația de Dezvoltare Intracomunitară „Zona Metropolitană Suceava”. Ion Lungu a spus că piața angro trebuie mutată într-un amplasament mai generos, întrucît cel actual nu poate fi extins, așa cum solicită comercianții. El a mai spus că în locul unde funcționează acum piața angro municipalitatea are doar 35 de ari de teren.

