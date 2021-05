Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea să-și mențină la apropriatele alegeri din PNL funcțiile pe care le deține în prezent la nivelul structurilor locale și județene și anume cea de președinte al organizației municipale Suceava și cea de prim vicepreședinte ale organizației județene. ”Candidez la funcțiile pe care le am acum”, a spus Lungu. În legătură cu Congresul PNL programat pentru luna septembrie unde va fi aleasă conducerea centrală, primarul Sucevei nu a dorit să facă prea multe comentarii spunând doar că este convins că partidul va ieși ma întărit din aceste alegeri.

”Mi se pare corect și normal să punem în practică prevederile statutare adică la patru ani de zile să aibă loc alegeri. E corect ce se întâmplă suntem un partid deschis, democratic și sunt convins că partidul va ieși mai întărit din aceste alegeri”, a completat Lungu. Întrebat cum vede ieșirea publică a primarului de Cluj, Emil Boc, care a declarat că îl va susține pe premierul Florin Cîțu la șefia PNL în caz că va candida Ion Lungu a spus: ”Fiecare cu opțiunea lui. Domnul Boc a făcut declarația în dreptul lui”. De menționat că deocamdată la șefia PNL și-a anunțat intenția de a candida doar actualul lider Ludovic Orban însă Florin Cîțu duce de o bucată de vreme o campanie de atragere de partea sa a organizațiilor județene fiind foarte probabilă candidatura sa.