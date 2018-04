Internată în stare gravă, artista Ionela Prodan nu dă semne că și-ar reveni, spun medicii, pronosticul acestora fiind foarte rezervat, potrivit click.ro.

În urmă cu ceva timp, cântăreața de muzică populară a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre moarte, testamentul pe care îl lasă în urma ei și despre cum și-a împărțit averea: „Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, povestea artista în cadrul unei emisiuni televizate, conform sursei citate.

