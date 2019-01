Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a criticat ”încăpățânarea și cerbicia” cu care președintele Klaus Iohannis refuză propunerile PSD pentru funcțiile de ministru la Transporturi și la Dezvoltare subliniind că asta demonstrează mai mult decât suficient, că aveam de-a face cu o persoană care nu a înțeles importanța demnității publice în care se află și nici cum funcționează un stat de drept, ”acesta continuând să se creadă primar la Sibiu, unde s-a comportat ani de-a rândul ca pe propria moșie cu bunurile statului și cu cei din subordinea sa”. ”Se vede treaba că domnia sa a uitat, de când se află la Cotroceni, că este Președintele tuturor românilor și nu doar al acelora care îi împărtășesc opiniile sau opțiunile politice. Drept urmare, ține o întreagă țară în șah, blocând două ministere extrem de importante pentru dezvoltarea României, fără a se sinchisi să ofere, măcar,explicații suficient de pertinente cetățenilor cu privire la poziția sa. Vorbim aici, fără urmă de îndoială, de o decizie arbitrară și găunosă ce ţine exclusiv de bunul plac al Preşedintelui, care blochează prin aceasta investiţiile aşteptate de români, la infrastructura de transport şi la dezvoltarea locală. Prin expresia ,,PSD trebuie să-mi dea două propuneri care să mă convingă că ministerele vor fi bine conduse”, Iohannis a făcut în mod clar aprecieri de oportunitate, uzurpând practic funcţia primului ministru, singurul în măsură să conducă Guvernul şi să stabilească componenţa și competența echipei guvernamentale. Pe de altă parte, este un lucru știut că nu Președintele trebuie să se asigure că ministerele vor funcționa corespunzător, ci prim-ministrul, pentru că el are răspunderea publică față de performanța Guvernului”, a spus Iordache.

El a menționat că românii trebuie să știe că nici un Președinte al României, până la Iohannis, nu a cerut miniștrilor propuși pentru numire, cazierul judiciar, vreo declarație pe propria răspundere sau alte asemenea pretexte fără cadru legal. ”Ca să demonstrăm reaua credință a domnului Johannis, trebuie neapărat să amintim românilor faptul că nici unul dintre miniștri tehnocrați numiți în „Guvernul meu”, așa cum il numea domnia sa, nu a avut anexate la propunerea de numire cazierul judiciar sau alte declarații care acum sunt pretinse în mod forțat de Președintele țării. Se vede treaba că legea, în viziunea Președintelui, este una pentru apropiații lui și alta pentru cei din PSD”, a explicat senatorul social democrat. Iordache a amintit că Lia Olguța Vasilescu a fost numită de trei ori, chiar de Iohannis, în funcția de ministru în guvernele ultimilor doi ani. ”De ce atunci n-a pus în nici-un fel problema competenței, a oportunității sau a legalității? Este evident pentru oricine că nimic nu s-a schimbat, cu excepția intereselor și atitudinii abuzive a lui Iohannis, care în loc să-și vadă de atribuțiile constituționale, se ocupă doar de campania electorală pentru al doilea mandat”, a spus parlamentarul social democrat.

În opinia sa ”nu mai este un secret pentru nici un om de bună credință din această țară că Președintele dorește să blocheze activitatea guvernului ca apoi să-i poată imputa lipsa de performanță”. ”Din păcate, prin atitudinea avută și pe care continuă să o aibă, Klaus Werner Johannis este departe de ceea ce așteaptă românii de la Instituția prezidențială, pe care acesta o reprezintă, arătând, prin deciziile sale, un dispreț total față de interesele țării și al românilor. Este din ce in ce mai clar că de acest tip de Președinte România nu mai are nevoie. Un Presedinte care folosește Ziua Națională a României pentru a-și ataca oponenții politici, un Președinte care folosește in discursul public adjective de tipul “ nazism” este un Președinte depășit”, a conchis Virginel Iordache.