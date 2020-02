Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat că astăzi a votat împotriva Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2020 care are ca obiect amânarea intrării in vigoare a prevederilor art.1, pct.1 din Legea nr. 14/2020, privind creșterea alocațiilor de stat pentru copii și pentru modificarea art. 58 alin. 1, din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. ”Nu am sa fiu, niciodată , de acord, să fiu parte, la menținerea in sărăcie a peste 38% dintre copiii țării mele (in condițiile in care media europeană este de 24%). În concluzie alocațiile copiilor trebuie majorate”, a spus Iordache.

În altă ordin de idei senatorul social democrat a criticat actualul guvern care îngroapă România în datorii fără precedent. ”Într-o singură lună – ianuarie 2020 – au împrumutat 20 de miliarde de lei, de aproape 8 ori mai mult decât media lunară a împrumuturilor guvernării PSD. În guvernarea PSD fiecare leu împrumutat a produs câte 2,8 lei, în fiecare lună, timp de aproape 3 ani! În guvernarea liberală, deși împrumuturile sunt de trei ori mai mari, se înregistrează doar efecte negative: industria nu mai crește ( comenzile noi s-au prăbușit cu 29%), consumul se restrânge drastic, creșterea economică frânează puternic,deficitul bugetar a explodat, iar inflația și deprecierea leului erodează considerabil puterea de cumpărare a românilor. Unde-s banii? Ce fac cu ei? Că nu se regăsesc nici în investiții, nici în susținerea unor programe națioanale viabile, nici în creșteri de alocații .Iată, un motiv, pentru care moțiunea de cenzură trebuie votată. Votez împotriva acestui guvern din respect pentru cei 3,6 milioane de copii ai României care au așteptat, de la 1 Februarie, alocația mărită. Spun toate lucrurile astea in calitate de om care a lucrat in educație 35 de ani!”, a mai spus Iordache.