Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat că miercuri în Senatul României s-a votat propunerea legislativă, privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, care prevede măsurile necesare implementării in condiții optime a programului „Prima casă”. El a arătat că prin această inițiativă legislativă, Guvernul lansează un nou program de susținere pentru tineri și pentru familiile aflate la început de drum. ”Programul ”O familie, o casă!” oferă posibilitatea achiziționării unei locuințe în condiții mai avantajoase decât prin programul „Prima casă”. Astfel: dobânda este fixă pe toată durata creditării și nu depășește 5,5%, iar avansul rămâne 5%; programul are o largă accesibilitate, dat fiind faptul că se adresează persoanelor cu venituri mici; se pot înscrie în acest program, familiile formate din două persoane care au un venit cumulat mai mic de 4.500 de lei; pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, veniturile nete lunare ale familiei, la data solicitării creditării, nu pot depăşi valoarea de 7.000 lei; familiile cu un singur copil vor beneficia de reducerea cu 0,5 % a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului; familiile cu doi sau mai mulţi copii, rata dobânzii va fi mai mică cu 1%. Măsurile enumerate sunt firești, în condițiile in care statul român trebuie să-i ajute pe tineri să își crească copiii în condiții civilizate in România”, a explicat Iordache.