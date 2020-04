Senatorul PSD de Suceava, profesorul Virginel Iordache, a avansat ideea suspendării examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională și ca rezultatele elevilor din anii terminali să reprezinte media aritmetică din ciclurile liceal respectiv, gimnazial. Parlamentarul a declarat prin telefon la Radio Top că va face propunerea în Comisia de Învățămînt a Senatului. Totodată, profesorul Iordache propune ca elevii din anii terminali să primească diplome de absolvire a opt sau 12 clase, după caz, pentru a se putea înscrie la licee și universități. Senatorul a afirmat: „Viitorul lor nu va fi compromis, ei avînd diploma de absolvire, iar în viitoarele reglementări ale Ministerului Educației diploma de absolvire a liceului va juca rol de diplomă de Bacalaureat. Fac propunerea asta pentru că noi nu avem capacitatea de a asigura condiții de distanțare socială la susținerea examenelor. Închipuiți-vă ce înseamnă să ai 1.000 de copii care să intre într-un interval de timp foarte scurt pentru a susține examenul. Gîndiți-vă ce înseamnă ca între doi candidați să fie doi metri. Bine, o să-mi spună cineva că o să se multiplice numărul centrelor de examen… Dar gîndiți-vă și la securitatea profesorilor. Tezele alea trebuie strînse. Profesorul ar trebui să fie protejat printr-un ecran…”. Profesorul Iordache a mai spus la Radio Top că nu este de acord cu părerile unor specialiști din Educație și ale unor părinți care se plîng de faptul că elevii vor avea goluri în cunoștințe din cauza nereluării cursurilor. El a subliniat că materia nepredată se poate recupera și că nimic nu este mai important decît sănătatea. „Totul se poate recupera, cu excepția sănătății”, a menționat senatorul PSD. „Nimeni nu pierde nimic. Important este să fim sănătoși, să ne vedem sănătoși. Dacă nu sîntem sănătoși niciodată nu vom putea recupera ceea ce am pierdut”, a mai spus Virginel Iordache.

