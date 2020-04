Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a transmis prin intermediul rețelelor de socializare un mesaj în care și-a exprimat recunoștința față de toate eforturile și toate persoanele implicate în acestă luptă cu epidemia de coronavirus COVID-19. Iordache constată că omenia se dovedește a fi cea mai eficace armă împotriva acestui inamic nevăzut, dar atât de periculos pentru sănătatea noastră. ”Felul în care am înțeles să ne ajutăm unii pe alții ne demonstrează că înainte de funcții, de statut social, de apartenență politică, de mediul din care provenim, suntem oameni și că dragostea față de aproapele nostru încă primează. În ciuda aparențelor, am rămas calzi, iubitori, empatici la nevoia celor din jur, doar că am avut nevoie de un declic ca să scoatem din ungherele sufletelor noastre toate aceste calități pe care le credeam pierdute”, spune parlamentarul social democrat. Această unitate, a spus Iordache, ne oferă certitudinea că totul va fi bine și că vom avea viitor.

”În aceste momente dificile pentru întrega țară, dar îndeosebi pentru Suceava, doresc să îmi exprim recunoștința față de toate eforturile și toate persoanele implicate în acestă luptă cu epidemia de coronavirus COVID-19.

În aceste momente triste, omenia se dovedește a fi cea mai eficace armă împotriva acestui inamic nevăzut, dar atât de periculos pentru sănătatea noastră. Felul în care am înțeles să ne ajutăm unii pe alții ne demonstrează că înainte de funcții, de statut social, de apartenență politică, de mediul din care provenim, suntem oameni și că dragostea față de aproapele nostru încă primează. În ciuda aparențelor, am rămas calzi, iubitori, empatici la nevoia celor din jur, doar că am avut nevoie de un declic ca să scoatem din ungherele sufletelor noastre toate aceste calități pe care le credeam pierdute.

Drept pentru care sunt obligat, moral, să mă înclin astăzi în fața eroilor din sistemul medical, care în ciuda infernului prin care sunt obligați să treacă, rămân pe baricade, luptând pentru sănătatea noastră cu nespus de mult curaj, având în vedere că duc lupta cu mâinile goale. Cinste lor!

Mă înclin în fața societății civile, care a demonstrat că atunci când țara are nevoie de ea, face toate eforturile să o servească și o face dezinteresat, cu unicul scop de a face bine celor din jur și de a-i ajuta pe cei în nevoie. Cinste ei!

Mă înclin în fața jandarmilor, polițiștilor și armatei române care se află, de asemenea, în prima linie, luptând cu resursele lor umane și logistice pentru limitarea răspândirii acestei epidemii îngrozitoare. Știu sigur că nu o fac doar din datorie, ci cu gândul la familiile lor, la prietenii lor, la toți cei dragi, încercând să evite tragedia care ar avea loc dacă situația ar scăpa de sub control. Cinste lor!

Mă înclin în fața voluntarilor, care în aceste clipe de cumpănă au ales să pună pe primul loc viața celorlalți, înțelegând că sunt mai sfinte mâinile care ajută decât gurile care se roagă. Cinste lor!

Mă înclin în fața bisericii și a reprezentaților ei care au înțeles că trebuie să dea Cezarului ce-i a Cezarului și lui Dumnezeu ce-i aparține lui Dumnezeu, alegând să respecte deciziile luate de instituțiile laice, binecuvântându-le și contribuind atât cu fapta cât și cu rugăciunea în această luptă contra noului tip de coronavirus. Pentru că vindecarea semenilor trebuie să fie atât trupească, cât și sufletească. Cinste lor!

Respect față de oamenii, care au înțeles responsabilitățile ce le revin, respectând măsurile luate de autorități, pentru că numai așa ne vom face repede mai bine și ne vom întoarce la normalitatea de care ne este tuturor dor. Cinste lor!

Închei acest mesaj mulțumindu-le din inimă tuturor românilor implicați în lupta contra COVID-19, apreciind efortul fiecăruia dintre ei în egală măsură și recunosc că unitatea de care dau dovadă în fața acestei epidemii, ne oferă certitudinea că totul va fi bine și că vom avea viitor”.