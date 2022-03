Un bărbat care cântă în corul unei biserici din județul Suceava a solicitat sprijinul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, întrucât preotul i-a interzis să mai vină la biserică pe motiv că nu este agreat de preoteasă. Preotul i-ar fi transmis că dacă nu pleacă din corul bisericii soția îl părărește. ”În linii mari, situația este următoarea: Fac parte din corul bisericii de aproximativ 14 ani și de cele mai multe ori țineam locul dascălului, la rugămintea preotului, bineînțeles. Nu am făcut nimic de capul meu. De un an jumătate, de când a venit părintele la mine și m-a rugat să nu vin două-trei duminici la biserică, pentru că are probleme cu soția (implicit doamna preoteasă avea ceva cu mine), am făcut ascultare și am mers mai rar la biserică, doar la unele evenimente la care trebuia să particip. Tot părintele mi-a spus, cu câteva luni în urmă, să las orgoliul și să vin la biserică, ceea ce am și făcut. Tot părintele m-a sunat într-o dimineață și mi-a spus: „Aseară m-am certat cu soția și mi-a spus că dacă mai vii tu la biserică, ea mă părăsește. Este soția mea, o iubesc și nu vreau să o pierd.” Deci, în concluzie, nu mai veni la biserică. Întrebarea mea este dacă, în situația aceasta, părintele are dreptul să mă excludă din biserică.”, a scris cânărețul bisericesc.

”Simplul fapt că v-a rugat să nu mai veniți la acea biserică nu înseamnă că v-a exclus din Biserică. Din cele expuse, nici nu ar fi avut vreun motiv serios să fi făcut acest lucru. Puteți căuta motivele care stau la baza excluderii temporare din Biserică sau a anatemei asupra unei persoane; acestea sunt de o foarte mare gravitate. Personal, pentru liniștea mea sufletească, acolo unde nu am fost dorit, sau nu m-am simțit confortabil, am evitat, atât cât mi-a stat în putere, să mă duc. Însă dumneavoastră aveți libertatea să faceți după cum veți considera de cuviință”, i-a răspuns IPS Calinic.