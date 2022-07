Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a înmânat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în mod simbolic cheia Mănăstirii Sf.Ilie. Momentul s-a consumat astăzi la finalul Sfintei Liturghii care a urmat slujbei de resfințire a Bisericii Sf.Ilie. ”Înaltpreasfințite Calinic dați-mi voie ca în numele comunității și sîntilenilor să vă înmânez în mod simbolic cheia acestei mănăstiri în semn de respect pentru tot ceea ce ați făcut pentru această comunitate, pentru comuna Șcheia și pentru românii de pretutindeni. Dumnezeu să ne ajute”, a spus Andriciuc. El a mulțumit tuturor celor care au contribuit la proiectul de restaurare a Bisericii Sf.Ilie arătând că succesul s-a datorat muncii în echipă. El a ținut să precizeze că inițiatorul proiectului de restaurare a Bisericii Sf.Ilie este Cosmin Vasile Păstrăv fiu al satului Sf.Ilie. ”Ar dura prea mult să vă expun pe toți cei care au contribuit dar Dumnezeu vede și de asta ne-a dat puterea să terminăm lucrarea. Ștefan cel Mare a făcut Biserica în 6 luni noi am refăcut-o în 12 ani dar am reușit. Am reușit datorită dumneavoastră stimați credincioși, am reușit datorită profesionalismului de care au dat dovadă toți cei implicați și datorită Înaltpreasfințitului Calinic care a hărăzit ca această mănăstire să aibă un stareț și să funcționeze ca mănăstire”, a spus primarul de Șcheia. El a mai arătat că totul a început în 2010 iar în 2017 s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma General Construct. ”Din 2017 până în 2022 munca asiduă, munca de profesioniști a făcut ca astăzi să privim această bijiterie”, a mai spus Vasile Andriciuc.