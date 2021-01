Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. a trimis o circulară tuturor parohiilor din județul Suceava prin care preoţii au fost rugaţi să nu recurgă la practici străine rânduielii. Înaltul prelat a făcut acest demers după ce o enoriașă l-a informat că un preot și-a construit ”un palat” după ce a primit ”așa-zise donații” pentru a deschide Sfânta Carte în biserică sau acasă.

”Stimată doamnă! Este normal ca un preot să citească credincioşilor, în biserică sau acasă, rugăciuni la toată trebuinţa, însă nu în schimbul unor exagerate foloase materiale pentru a-şi construi palate. Dacă unele persoane mai oferă preotului câte ceva, însă fără ca rugăciunea să fie condiţionată de acest aspect, consider că acelora nu li se trage sărăcia din asta. În Faptele Apostolilor se spune că „Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina […] şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor” (5, 2).

Referitor la viaţa de obşte, tot în Faptele Apostolilor citim: „Iar inima şi sufletul mulţimii celor ce au crezut erau una şi nici unul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obşte” (4, 32); şi iarăşi: „Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte” (2, 44). Cât priveşte problema la care faceţi referire, la nivel de eparhie s-a trimis o circulară prin care preoţii au fost rugaţi să nu recurgă la practici străine rânduielii Bisericii Ortodoxe, care pot atrage după sine depunerea din treaptă sau chiar caterisirea. Să nu fie!”, a răspuns IPS Calinic.