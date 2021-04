Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost avertizat de către un grup de credincioși printr-o scrisoare semnată ”John Baptissimo” să scape de unii preoți din ”garda veche” sau de unii protopopi pentru că altfel îi vor întinde curse, îl va pune în situații dificile și în consecință îi va fi aproape imposibil să păstorească cu verticalitate și transparență, echitabil și correct.

”Înaltpreasfinţite Părinte, vă spunem clar că până nu îl veți înlocui pe părintele …. de la sectorul …, unii preoți de la alte sectoare din garda veche de pe timpul lui … și unii protopopi, vă va fi foarte greu, aproape imposibil să păstoriți cu verticalitate și transparență, echitabil și corect, deoarece aceștia vă vor duce permanent în eroare; vă vor impune să faceți numai cum spun ei; vă vor întinde curse, fiind în stare să vă pună mereu în situații dificile și critice, deoarece sunt obișnuiți cu simonia 100% și specializați în a face numai și numai rău”, se spune în scrisoarea credincioșilor. Aceștia mai informează că nu s-au respectat anumite condiții cu privire la ocuparea unor parohii. ”Acum, în perioada 22-26 martie, a fost organizat concurs pentru vreo 4 parohii: Solca, Roșu, Sf. Ilie Rădăuți, Capelă spital – Rădăuți, dar până în prezent nu s-au afișat rezultatele preoților care au candidat; unele voci din interior spun că au fost note mai mici de 8.00, iar pentru a ocupa o parohie din mediul urban nota trebuie să fie cuprinsă între 8.50-10.00, conform statutului BOR”, spun credincioșii.

IPS Calinic le-a transmis credindioșilor că examenele au fost corecte și că îi aşteaptă la Centrul Eparhial ca să le pună la dispoziţie cele solicitate. În legătură părinţii consilieri şi protopopi „din garda veche” IPC Calinic a spus că nu are ce să le reproșeze. ”O apoftegmă spune că „bănuiala este minciuna minţii”. Şi cu aceasta ar trebui să mă opresc; însă, din respect faţă de dumneavoastră vreau să vă spun că, din august 2020 şi până în prezent, toate numirile s-au făcut cât se poate de transparent, iar examenele de intrare în oraş au fost prezidate de Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, nu de părinţii consilieri sau profesori. Dacă dumneavoastră nu aveţi încredere maximă în corectitudinea examenelor, vă aşteptăm la Centrul Eparhial ca să vă punem la dispoziţie cele solicitate.

Cât despre părinţii consilieri şi protopopi „din garda veche”, despre care faceţi vorbire, până în prezent chiar nu am ce să le reproşez. Şi aceasta pentru că, până în prezent, nu m-au pus în situații dificile și/sau critice, n-au primit foloase necuvenite și nici nu au nedreptăţit pe nimeni în ascultarea lor după cum afirmaţi. Iar dacă dumneavoastră aveţi anumite nemulţumiri, Vă rog să le semnalaţi şi după ce vor fi verificate, dacă se vor dovedi a fi adevărate, vom lua măsurile ce se impun. Până atunci, dacă se poate, acordaţi-le votul de încredere a dumneavoastră. Doamne, ajută!”, a răspuns înaltul prelat.