Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, avertizează că pe pomelnice enoriașul trebuie să-și treacă numele complet. ”La Sfânta Împărtășanie se folosește numele complet pecetluit în apa Sfântului Botez. De exemplu, dacă la Botez ați primit Ioan-Marcu la primirea Sfintei Împărtășanii, nu spuneți doar Ioan, ci Ioan-Marcu”, a spus ierarhul. IPS Calinic a venit cu precizarea după ce a fost întrebat de un enoriaș. ”Aș vrea să vă întreb, când mergem să ne împărtășim ori când trecem numele pe un pomelnic, dacă avem două nume, trebuie amândouă trecute neapărat?

Căci până acum de multe ori am folosit doar unul singur, însă am auzit mai multe controverse în legătură cu acest aspect și acum sunt convins că Înaltpreasfinția Voastră mă va lămuri!”, a fost întrebarea enoriașului.