Un enoriaș din județul Suceava s-a legat de rubrica ”Răspunsul ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și după ce a analizat răspunsurile date de IPS Calinic concluzionat că înaltul prelat este infailibil și că este «pisică», în sensul că pică tot timpul în picioare.

„Zilele acestea am aflat de la părintele din parohie că pe site-ul Arhiepiscopiei există o rubrică – «Răspunsul Ierarhului». Am analizat cu atenție răspunsurile ierarhului și am realizat că nu sunteți «scorpion», ci «pisică» – cădeți tot timpul în picioare. Mai mult decât atât, sunteți și infailibil. Când vă laudă omul vă fată vaca, când nu, vă piere vițelul. Am să vă dau și un exemplu:

Odată i-ați spus domnului Z.V. că-i «mulțumiți cu toată recunoștința» și altă- dată l-ați făcut trădător. Am o umilă întrebare: Care este scopul acestei rubrici, doriți să epatați sau să aflați adevărul?”, a întrebat enoriașul.

IPS Calinic i-a transmis enoriașului că doar o singură persoană îşi arogă infailibilitatea, şi anume Papa însă infailibil este numai Dumnezeu. ”Ce să cred despre faptul că aţi aflat atât de târziu despre existenţa rubricii „Răspunsul Ierarhului”, iniţiată în luna decembrie a anului trecut? Că oamenii dumneavoastră de la Centru nu au reuşit să vă semnaleze cu aceeaşi rapiditate cu care v-au anunţat odinioară igienizarea incintei Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”? Sau să spun ca odinioară Cleopa lui Iisus pe drumul spre Emaus: „Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea?” (Luca 24, 18).

Spuneţi că aţi analizat cu atenție răspunsurile și că aţi constatat că aş fi „pisică”. Fals! Ierarhii calcă pe „vulturi”, nu pe pisici şi nici pe cârtiţe (pentru a vă edifica, vă puteţi documenta cu privire la utilizarea potnojei).