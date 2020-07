Noul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a mulțumit presei în cuvântul său de după întronizare și i-a rugat pe jurnaliști ”să ne critice mai puţin şi să ne ajute mai mult, ca fii ai acestui popor”. ”Un cuvânt de mulțumire se cuvine să adresez și reprezentanților media, cu precădere postului de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române, care transmite în direct acest eveniment. Pe toţi i-aş ruga să ne critice mai puţin şi să ne ajute mai mult, ca fii ai acestui popor”,a spus IPS Calinic.

