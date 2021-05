Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, i-a transmis unui enoriaș care a lansat o ploaie de acuze asupra sa că el nu jignește preoțimea. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a publicat răspunsul transmis de IPS Pimen la scrisoarea unui enoriaș, cu precizarea că având în vedere limbajul nepotrivit al autorului, anumite fragmente au fost ajustate.

Vă prezentăm în continuare scrisoarea și răspunsul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților:

„Hristos a înviat! Înaltpreasfinţia Voastră! Am analizat atent răspunsul dat Dlui C.G. Iubitul nostru arhipăstor, bunicul Bucovinei, avea o vorbă pe care noi, ăştea fără doctorate, o respectăm și pretindem să fie respectată: «Tot lucrul bun vine din bună sfătuire”, ceea ce Înaltpreasfinţia Voastră, considerând preoții bucovineni iobagi pe moșia Dvs., nu o faceți! Strămoșii mei au fost aduși din Galiția spre a fi robi ai Mănăstirii Putna, dar slavă lui Dumnezeu, Bunul împărat Iosif a rupt legăturile șerbiei, noi devenind oameni liberi ai muntelui, așa cum am fost în pământul natal! Iar dacă cineva ne vrea iar șerbi spiritual, aflați că ne gândim să ne afiliem protopopiatului ucrainean din Maramureș, supus direct Preafericitului Daniel, pe care Înaltpreasfinţia Voastră încercați să-l copiați, dar fără succes!

Nu ne puteți opri pentru că va urma un scandal diplomatic.

1. Dvs. afirmați că ați adus fonduri europene, dar asta fac atâția primari destoinici fără să aibă *… funcționari *… (din partea, n.n.) Iașului, așa cum s-a procedat la Suceava!

Ochi avem și vedem, urechi avem și auzim dar noi avem și ținere de minte!

2. Într-adevăr, nu ați reușit să fiți Arhipăstorul credincioșilor, „din cauza diverselor tehnici pe care le practicați”.

Spuneți că mitropolitul Nicodim Munteanu slujea de 4 ori pe an. Poate să fie așa, dar ce predici ne-a lăsat! Vlădica Pimen, ne spunea odată Părintele Damaschin, dimineața mergea la pomenit, apoi își vizita frații mai mici de la azil, iar la ora 8 era la birou! Seara la fel, își vizita bătrânii și apoi la priveghere! Și purta părul legat, așa cum se cuvine unui monah adevărat! Și când vorbea, îl înțelegea și baba și doctorul!

Afirmați că plimbările duminicale prin biserici și cimitire fac parte din „fișa postului”! Atunci cum se face că nu ați dispus să fie publicate îndatoririle de serviciu ale *… (celor din Cancelaria Eparhială, n.n.). De ce nu se publică C.V.-ul acestor *…? Nu cumva angajările lor sunt ilegale? Nu cumva nu îndeplinesc condițiile de a fi numiți în respectivele posturi? Nu cumva un consilier al Dvs. are 2 dosare penale pe rol?

3. *… Faceți afirmația: „Dacă nu aș fi făcut vizite în parohii a doua și a treia zi de Paști, aș mai fi aflat că în eparhie nu s-a prea slujit?! Niciodată!”. Dar protopopii Dvs. ce fac? Nu cumva intră în obligațiile lor de serviciu vizite la parohii? *… Ce fac misionarii protopopești și ai lor diaconi? *…

4. Spuneți că vă temeți „de Dumnezeu și de Judecata Lui”! Atunci de ce lăsați să fie batjocorit Dumnezeu îngăduind, împotriva sfintelor canoane, ca preoți căsătoriți a doua și a treia oară să se apropie de Sf. Altar? *… Aveți conștiința împăcată? Dvs. vă spovediți sau arhiereii sunt scutiți? Părintele Cleopa spunea că nu! Ce să cred din spusa Dvs.: „Nu am cum să fiu mai îngăduitor cu cei care își îngroapă morții în gunoaie sau nu respectă demnitatea la care au fost chemați”. Recăsătoriții își respectă demnitatea?

5. Cât despre „revoluție”, să nu uitați că și blândul nostru Părinte Pimen a avut parte de așa ceva pe când îl avea pe lângă el pe domnul Hrib (adus de la Iași!) și pe ucenicul popii Bodnar – singurul preot membru al Partidului comunist din 1945! Au trebuit să vină jandarmii ca să scape stimabilii de mânia credincioșilor veniți la Arhiepiscopie!

7. Din nou jigniți preoțimea care vă pomenește la Sf. Liturghie. Pe cei care nu sunt de aceeași părere cu Dvs. îi îndemnați „să treacă puțin pe la oftalmolog”. La instalarea Dvs. i-ați catalogat „traficanți de țigări și cherestea”, acum îi faceți hoți: „Nu-mi amintesc ca cineva să fi împărțit banii de la pomenirea morților din Postul Mare, sau pe cei din Sâmbetele moșilor de vară, de toamnă sau de iarnă, și nici pe cei de la Paştile Blajinilor ori pe cei de pe înmormântări cu Centrul Eparhial!”

Poate nu știți că banii la parohie se numără de o comisie, se chitanţează și intră în contul parohiei de unde se plătesc enormele dajdii pe care le-ați impus parohiilor şi celelalte cheltuieli ale parohiei (salarii, apă, canal, încălzire, energie electrică, asigurări etc. etc.). Nu ar fi mai bine să întrebați ce fac cu banii călugării care spovedesc *… proștii care merg la mănăstiri *…?

8. Fiţi convins că și eu sunt un iubitor de pace și înțelegere. Nu-mi convine să râdă sectarii de Biserica ortodoxă – singura mântuitoare! Dar pentru aceasta respectați pe Preasfințitul Damaschin și preoții care suferă zăduful zilei și faceți curățenie la Centrul Eparhial *…. Și la Bucovina se nasc oameni! *… «Oare cer așa de mult?! Sau e greșit!? Hristos a înviat!»”(C.O.)

Adevărat a înviat! Stimate domnule, din respect faţă de cititorii acestei rubrici, am să vă răspund, pentru ultima dată, nenumăratelor dumneavoastră frământări. La felul pătimaş în care scrieţi, chiar nu mai avem ce să ne spunem!

În cazul în care sunteți în continuare needificat și nemulțumit, vă aștept ca să vă pun la dispoziţie tot ce doriţi.

Dar să intrăm în textul propriu-zis al scrisorii dumneavoastră de reproş.

1. Începeţi scrisoarea cu o apoftegmă rostită de Înalpreasfinţitul Pimen: „Tot lucrul bun vine din bună sfătuire”, sau cum spun Sfinţii Părinţi: „mântuirea stă în multa sfătuire”, acuzându-mă că eu nu m-aş sfătui cu cei din cancelarie atunci când iau o hotărâre, ceea ce este fals.

Susţin această afirmaţie printr-un singur exemplu. Dacă în trecut la Centrul Eparhial se făcea câte o permanenţă la o lună sau chiar la două luni, acum se fac permanenţe săptămânal, permanenţe în cadrul cărora se iau hotărârile potrivite împreună cu părinţii consilieri şi protopopi pentru temeiurile de pe ordinea de zi. Aşa că este o mică mare diferenţă între cuvânt şi faptă, apropos de apoftegmă. Poate găsiţi alta, căci Înaltul a mai spus şi altele.

2. Spuneţi că vă vreau robi, nu slobozi. Fals! În ce constă robia despre care faceţi vorbire?! Faptul că cer corectitudine preoţilor în lucrarea lor înseamnă robie?! Arătaţi-mi un singur lucru pe care l-aţi făcut pentru mine personal, sau pe „moşia” mea, şi atunci mă înclin cu umilinţă în faţa dumneavoastră şi a altora ca dumneavoastră. Biserica are nevoie de oameni serioşi, nu de cârcotași și cârtitori.

3. Pentru că am cerut ordine şi disciplină în eparhie, ne ameninţaţi cu „afilierea dumneavoastră la protopopiatul ucrainean din Maramureș”.

Libertatea omului nu o îngrădeşte nici Dumnezeu, aşa că, dacă apreciați că acolo veţi putea lăsa morţii îngropaţi în gunoaie etc., fără ca cineva să vă spună ceva, este problema exclusiv a dumneavoastră şi nu a credincioşilor ucrainieni.

4. Spuneţi că fonduri europene aduc şi „atâția primari destoinici fără să aibă *… funcționari *… (din partea, n.n.) Iașului, așa cum s-a procedat la Suceava”. Probabil vă referiţi la primarii care doreau să rânduiască în scaune episcopi?!

Da, aveţi perfectă dreptate, cu o singură întrebare/un amendament: o fi lipsit primarul destoinic timp de treizeci de ani de la arhiepiscopie, care să fi atras fonduri pentru restaurarea ansamblului? Se vede că sunteţi supărat rău pe cei de la Iaşi şi Botoşani şi, totuşi, trebuie să-i acceptaţi, întrucât şi Înaltpreasfinţitul Pimen, care, sunt sigur că știți, era râmnicean, nu sucevean, i-a acceptat, numindu-i chiar în funcţii. Pentru edificarea dumneavoastră, apropos „legat de ţinerea de minte”, vă dau câteva exemple: fostul stareţ al Mănăstirii Putna a fost ieşean şi actualul este tot ieşean; stareţul Mănăstirii Bogdana este vasluian; stareţul Mănăstirii Sihăstria Râşcăi este ieşean; proinstareţa Mănăstirii Voroneţ este ieşeancă, iar actuala este nemţeancă din Târgu Neamţ; proinstareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel nou de la Suceava” este din Tulcea; starețul de la Sihăstria Putnei, din Galaţi, stareța de la Dragomirna, din Curtea de Argeş, stareța de la Probota din Roşieşti – Vaslui, stareţul de la Râşca din Oneşti – Bacău, stareța de la Cămârzani, din Ardeal. Ce spuneţi de asta?! Să fi greşit Înaltpreasfinţitul Pimen când i-a numit? Să nu fi fost călugări suceveni pe care să-i fi numit în astfel de dregătorii? În atare situație, nu pot să spun decât „cinste celui care i-a pus şi cinste lor pentru lucrurile minunate pe care le-au făcut pentru Bucovina”.

5. Amintiți de ceea ce vă spunea odată Părintele Damaschin despre Înaltpreasfinţitul Pimen, cum că „dimineața mergea la pomenit, apoi își vizita frații mai mici de la azil, iar la ora 8 era la birou! Seara la fel, își vizita bătrânii și apoi la priveghere! Și purta părul legat, așa cum se cuvine unui monah adevărat! Și când vorbea îl înțelegea și baba și doctorul”! Da, vă confirm! Mergea la pomenit pentru că erau cinci călugări; acum, Catedrala Arhiepiscopală, din mila lui Dumnezeu, are vreo cincizeci de slujitori – preoţi şi diaconi; mergea la azil să verifice starea de fapt a lucrurilor pentru că azilul era lăsat pe seama unei surori de mănăstire care …; ori acum azilul este coordonat de un doctor în teologie, fost consilier administrativ al arhiepiscopului Pimen, ce-i drept, reabilitat după multele lui pătimiri de la fraţi, şi de către un licenţiat în teologie, cu implicarea noastră directă; că Înaltpreasfinţitul Pimen purta părul legat ca un monah este adevărat, deşi ca episcop-vicar şi-l tundea; dar şi Veniamin Costache, şi Varlaam erau monahi şi purtau părul dezlegat; ştiţi, unul este proclamat sfânt şi altul urmează să fie canonizat. Că Înaltpreasfinţitul Pimen vorbea de îl înţelegea toată baba, mai ales în ultimii zece ani când vorbea doar despre păduri, iarăşi aveţi dreptate; dar oare ce s-o fi întâmplat cu „babele” atunci când ascultau predicile lui Ioan Hrisostom, ale lui Vasile cel Mare, ale lui Grigorie de Nazianz, ale lui Maxim Mărturisitorul, Petru al Amasiei şi ale atâtor mari părinţi?!

6. Spuneţi că angajările celor veniţi de la Iaşi sunt ilegale. Fals! Vă asigur că cei care au venit de la Iasi sunt licenţiaţi în teologie, alţii au şi o a doua facultate, au studii post-universitare, master sau doctorat. Însă în primul rând au expertiză în domeniul sectorului/departamentului pe care îl coordonează. Aşa că angajările lor au fost făcut legal şi nu ilegal după cum afirmaţi. Dacă doriți, veniţi la Centrul Eparhial și vă punem la dispoziţie actele necesare.

7. Spuneţi că un consilier ar avea dosare penale pe rol. Posibil, voi verifica! Însă, pentru a putea lua o decizie, avem nevoie de hotărârea definitivă a completului/instanţei de judecată. Până atunci, trebuie să avem răbdare. Sunt multe situații când persoane din ierarhia superioară, fie laică, fie bisericească, au avut şi au astfel de dosare. Astăzi, din păcate, ca şi-n perioada de tristă amintire, este foarte uşor să fabrici un astfel de dosar. Mai bine ați spune să-i ferească Dumnezeu! Părinţii Stăniloae, Galeriu, Lăcătuşu, Pârvu, Calciu şi mulţi alţii au avut astfel de dosare.

8. Preoții căsătoriți a doua și a treia oară, stimate domnule, i-am găsit cu preoţie lucrătoare, deci i-am moştenit. Desigur, când vor împlini vârsta de pensionare, vor ieşi la pensie fără prelungire.

9. Hrib! Dumnezeu să-l ierte! Nume predestinat cu care aţi lucrat şi care v-a susţinut două decenii şi mai bine … Pentru mulţi era important fiindcă ajuta omul „să se vadă cu sacii în căruţă”. Din acest punct de vedere „a făcut mult bine Bisericii”! Recunoştinţa celor ajutaţi faţă de binefăcătorul lor nu mai contează.

10. Domnule, eu nu jignesc preoțimea care mă pomenește la Sfânta Liturghie (antimisul vă poate desluşi taina aceste pomeniri şi nu numai); nici nu am catalogat pe vreun preot ca fiind „traficant de țigări și cherestea”, nici nu am făcut pe nimeni hoţ. Din păcate, dezinformaţi şi de această dată şi aceasta nu face decât rău Bisericii! Când am trimis o astfel de circulară legată de primul subiect, am trimis-o fără să acuz pe nimeni, întrucât primisem de la instituţiile abilitate sesizări în acest sens.

Cât priveşte cel de-al doilea subiect, despre cimitire, consider că cei care solicitau bani de la Centrul Eparhial pentru îngrijirea cimitirelor au primit răspunsul pe măsură. Şi apoi, ca să înţeleagă „toată baba”, apropos de predicile Înaltului Pimen, „nu mulgi vaca şi ți-o ţeseală vecinul”. S-ar putea şi aşa, bineînţeles, dacă plăteşti tu, cel care beneficiezi de uzufruct. Cam aşa este şi cu curăţenia în cimitire!

11. Stimate domnule, nu mai faceţi afirmaţii gratuite legate de „dajdiile impuse parohiilor” că stârniţi ilaritate. Verificaţi la protopopiate sau la sectorul economic al Centrului Eparhial şi vedeţi la câte contribuţii a renunţat eparhia de la parohii şi modul în care sunt chivernisite fondurile eparhiei şi apoi reacţionaţi.

12. Cât despre călugări, bine ar fi să nu vă mai ştergeţi de ei cu atâta răutate – de altfel se vede că vă sunt tot atât de „dragi” ca şi episcopii – întrucât chiar şi-au făcut şi îşi fac treaba cu responsabilitate. Şi în trecut, şi acum mănăstirile eparhiilor au fost promovate în lumea întreagă de călugări. Doamne, câtă „dragoste” mai puteţi avea faţă de această tagmă! Înainte nu încăpeau comuniştii de călugări, îi numeau codificat „ciorile negre”, acum … Dacă cei din parohii merg pe la mănăstiri, nu înseamnă că oamenii sunt „proşti”. Oare toţi cei care mergeau la părinţii Cleopa, Paisie, Arsenie Papacioc, Arsenie Boca, Iachint de la Putna erau proşti?

Mai mult, ca unul care am fost 11 ani la Mănăstirea Putna, vă spun că la mănăstire merg oameni din toate categoriile, de foarte bună calitate, iar dacă mănăstirile arată aşa cum arată, acest lucru se datorează și faptului că la cârma şi în obştile lor au fost oameni de foarte bună calitate spirituală şi morală. Că au mai fost şi accidente este adevărat, – şi Iuda a făcut parte din grupul celor 12 –, dar, cu toate astea, mănăstirile se arată pelerinului în toată splendoarea graţie dăruirii acestor monahi.

Faptul că oamenii se duc la mănăstiri înseamnă că spiritual vor mai mult. Daţi-le ce le lipseşte, nimeni nu vă opreşte, şi fiţi încredinţaţi că nu se vor mai duce. Însă până atunci acceptaţi-vă în tăcere înfrângerea!

13. Cine v-a spus că nu-mi respect episcopul-vicar și preoții care suferă zăduful zilei v-a minţit. Dacă sunteți atât de neliniştit, verificați aceste lucruri de la sursă şi nu mai daţi cu presupusul.

14. Cât despre colaboratori, din câte ştiu, Hristos şi-a ales ucenicii liber consimţit, nu i-a impus Ioan Botezătorul şi nici altcineva. Votul Sfântului Sinod şi Gramata îmi conferă acest drept. Dumneavoastră poate puteţi schimba ceva la nivel de ţară şi, de ce nu, chiar în interiorul dumneavoastră.

15. De adevărul că se nasc oameni „şi în Bucovina” nu m-am îndoit niciodată! 11 ani cât am fost muzeograf la Mănăstirea Putna am promovat-o lumii întregi „din straja dimineţii până-n noapte”. Ce reproşaţi? Vi se pare că nu sunt evidenţiaţi bucovinenii de când am venit? Dacă ar fi să facem o inventariere, la prima vedere, protopopii sunt din Bucovina, cu excepţia unuia; preoţii misionari şi diaconii misionari pe care dumneavoastră îi discreditaţi sunt bucovineni; consilierii şi personalul administrativ sunt preponderent din Bucovina; cadrele didactice din şcoli şi grădiniţe sunt din Bucovina; personalul administrativ din cancelarii este din Bucovina.

16. Ştiţi, spuneţi că nu vă „convine să râdă … de Biserica ortodoxă – singura mântuitoare”. Din păcate, din comportamentul dumneavoastră reiese altceva! S-ar putea ca într-un moment al vieţii, la câtă zâzanie aţi semănat şi semănaţi, să aveţi nevoie de foarte multe dezlegări. Probabil că veţi găsi şi episcopul care să vi le facă. Doamne, ajută!