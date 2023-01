Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost chemat de o enoriașă să medieze un scandal izbucnit după renovarea unui mormânt într-un cimitir din județ. Femeie acuză că la renovarea mormântului situat în vecinătatea mormântului părinților săi vecina nu au lăsat distanța legală și a ”furat” un metru de pământ. ”Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Vecina de mormânt a părinților mei a renovat mormântul și când a turnat cimilia (temelia) ei, a turnat până lângă a mea. Și bucățica care trebuie lăsată între morminte a turnat-o peste jumătatea mea de cimilie. Eu acum, dacă vreau să renovez, nu mai pot turna. Dumneavoastră cum îmi recomandați să procedez, am vorbit cu ea, dar pe ea nu o interesează și în loc de 2 m, cum este lege, ea are aproape 3 m prins”, a scris femeia.

”Vă rog să ne indicați parohia, ca să putem recomanda preotului paroh să intervină în rezolvarea diferendului”, i-a răspuns IPS Calinic.