Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților,IPS Calinic, a fost abordat în scris de un enoriaș care l-a întrebat cum ar trebui să se se comporte un creștin care lucrează într-o corporație ce promovează agresiv curentul LGBT. ”Aș dori o lămurire asupra unui subiect care este mai mult prezent în societatea occidentală, dar care își face simțită prezența și la noi, ce-i drept, mai mult la nivelul companiilor străine. După cum se poate observa în social media, luna aceasta este dedicată minorităților sexuale (LGBT, etc.). În acest context, mare parte a companiilor derulează campanii de promovare sau „educare” a angajaților (în mod ipocrit, pentru că scopul principal este acela de a obține un „Corporate Equality Index” cât mai mare, care să fie folosit ulterior în scopuri financiare). Întrebarea mea ar fi: cum ar trebui să se poziționeze un angajat creștin care lucrează într-o corporație care promovează agresiv astfel de politici? Cum ar trebui să răspundă acestui asalt?”, a scris enoriașul.

”Comportați-vă ca un adevărat creștin, fără a face vreun compromis”, a răspuns IPS Calinic.