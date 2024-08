Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, îi explică unui enoriaș curios în ce condiții se pot căsători două persoane ortodoxe în care una este pe rit vechi.

”Da, vă puteți căsători și cununa religios dacă persoana face parte dintr-o Biserică Ortodoxă care ține calendarul neîndreptat, dar care este în comuniune liturgică cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, inclusiv cu Biserica Ortodoxă Română. Altfel, vor trebui împlinite câteva rânduieli bisericești de integrare duhovnicească a respectivei persoane”, a răspuns IPS Calinic.