Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, i-a oferit ministrului dezvoltării, Cseke Attila, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei, „Crucea Bucovinei”. Momentul s-a consumat după semnarea contractului de execuție a lucrărilor de consolidare și reabilitare a la Ansamblului de clădiri al Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou in valoare de peste 25 de milioane de euro. Ministrul a mai primit de la IPS Calinic și medalia jubiliara a Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” Suceava la împlinirea a 500 de ani de la prima sfințire cu icoana aferenta.

