Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic îi roagă pe credincioșii ortodocși să poarte masca de protecție și să respecte distanța impusă în biserici. ÎPS Calinic a transmis că având în vedere Hotărârea nr. 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, le adresează rugămintea credincioșilor care vor participa începând de duminică, 24 octombrie 2021, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, cât și la celelalte biserici și mănăstiri de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, să respecte condiţiile impuse de restricțiile sanitare cauzate de noul val al pandemiei de Covid 19 din România.

„Totodată, credincioşii sunt rugaţi să păstreze distanța impusă și să poarte masca de protecție.

Vă mulțumim! Și Dumnezeu să vă aibă in Sfânta Lui pază!”, a spus ÎPS Calinic.

