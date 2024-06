În după amiaza zilei de 14 iunie 2024, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele protosinghel Ilie Bogatu, a vizitat șantierele următoarelor unități de cult din eparhie:

Mănăstirea Cămârzani – stadiul lucrărilor de realizare a halei 6 de depozitare (faza montare Z-turi); activitatea curentă a fabricii de lumânări;

⁠Mănăstirea Slătioara – stadiul lucrărilor de realizare a magazinului bisericesc (faza finalizare montare astereală acoperiș);

⁠Mănăstirea Bogdana – stadiul lucrărilor de renovare a casei monahale principale (faza cofrare placă pe etaj);

⁠Parohia Țibeni – stadiul lucrărilor de renovare și extindere cu pridvor a bisericii parohiale (faza montare acoperiș pe navă);

⁠Parohia „Sfânta Ecaterina” Șcheia – stadiul lucrărilor la Centrul Social „Sfinții Martiri Brâncoveni” (faza montare astereală acoperiș);

⁠Ferma Lucos – lucrări agricole și activități zootehnice de sezon.