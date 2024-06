În după amiaza zilei de 20 iunie 2024, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, și părintele protosinghel Ilie Bogatu, a vizitat șantierele următoarelor unități de cult din eparhie:

Ansamblul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” – stadiul lucrărilor la obiectivul 1: Biserica „Sfântul Gheorghe”, monument UNESCO, obiectivul 2: Stăreție, obiectivul 3: Chilii, obiectivul 5: Clisiarniță;

⁠Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” – lucrările de sistematizare a curții interioare; stadiul lucrărilor de finisaj la cantină și situația dotărilor;

⁠Parohia Țibeni – stadiul lucrărilor de renovare și extindere cu pridvor a bisericii parohiale (faza montare acoperiș pe navă);

⁠Mănăstirea Sihăstria Putnei – stadiul lucrărilor la clădirea Căminului de Bătrâni „Sfântul Nectarie” (etapa trasare-cofrare trotuare, stabilirea modelului de mobilier); stadiul lucrărilor la clădirea Centrului de Recuperare (etapa trasare aliniamente – terasare curte și acces principal);

⁠Mănăstirea Bogdana – stadiul lucrărilor de renovare a casei monahale principale (faza turnare placa pe etaj-parțial); stadiul lucrărilor de renovare a Centrului Social-Filantropic (turnare alee principală și montare paviment piatră trepte acces);

⁠Ferma Lucos – lucrări agricole și activități zootehnice de sezon.