Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost rugat de o enoriașă să o sfătuiască dacă poate merge la Biserică ”în perioada de necurăție lunară”. ”Care este modalitatea corectă pentru femei de a se comporta în perioada de necurăție lunară? Este corectă afirmația unor duhovnici, că femeia nu poate să se închine la sfintele icoane, să ia anafură etc., afirmație în sprijinul căreia dânșii citează diferite canoane ?”, a întrebat femeia.

”Fără a recurge la mulțimea canoanelor care vizează întrebarea dumneavoastră, recomandarea mea, deși medicina consideră aceasta ca fiind un fapt firesc, este ca în zilele perioadei lunare să ne comportăm potrivit rânduielilor stabilite de Biserică. Desigur, fiecare va respecta și cele rânduite de duhovnicul său. Ce-ar însemna să ai mai mulți ani o astfel de suferință, să nu intri în biserică?, a răspuns IPS Calinic.