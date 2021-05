Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost luat la rost de un mirean care i-a reproșat că nu alocă fonduri parohiilor pentru întreținerea cimitirelor dar ”pune boierii (preoții) să colecteze bani de la oameni”. ”În ultimul articol pe net am citit că sunteți nemulțumit de cimitire. Prin urmare, vă rog să vă ocupați personal, direcționând fonduri în acest sens. Nu dați numai ordine în parohii, ajutați și cu fonduri. Nimeni nu mai face nimic gratuit în zilele noastre, peste tot sunt necesari banii și nu puțini. Nu fiți domnitorul care pune boierii (preoții) să colecteze bani de la oameni. Morții din cimitire nu sunt numai ai noștri, ci și ai dumneavoastră, ați fost numit peste toți să aveți grijă. Sper să vă lumineze bunul Dumnezeu … și în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie pacea și înțelegerea de care avem mare nevoie. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! (G.C.)”, a scris mireanul.

IPS Calinic i-a transmis nemulțumitului că cimitirele sunt ale parohiilor nu ale eparhiei arătînd că ”nu-mi amintesc ca cineva să fi împărţit banii de la pomenirea morţilor din Postul Mare, sau pe cei din Sâmbetele moşilor de vară, de toamnă sau de iarnă, şi nici pe cei de la Paştile Blajinilor ori pe cei de pe înmormântări cu Centrul Eparhial! Aşa că fiecare să poarte grijă aşa cum se cuvine de parohia şi cimitirul acesteia”.

Înaltul prelat a mai spus că ”nu am cum să fiu mai îngăduitor cu cei care îşi îngroapă morţii în gunoaie sau nu respectă demnitatea la care au fost chemați”.