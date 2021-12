Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost solicitat să clarifice situația unei enoriașe cu cancer ovarian care din cauză că ia anticoncepționale prescrise de medic duhovnicul i-a interzis Sfânta Împărtășanie. ”Vin cu o problemă care are nevoie de o a treia părere. Povestea e cam lungă, așa că voi încerca să fiu cât mai la subiect. Din mila Bunului Dumnezeu, suntem căsătoriți de 15 ani și avem 4 copilași făcuți cu tratament, pentru că medical vorbind eu nu pot să dau naștere. Primul copil a venit după 4 ani de luat pastile, pe vremea aceea eram în Irlanda sub supravegherea a doi medici, unul de acolo și unul de aici. Așa au hotărât ei … Să comunice între ei, pentru ca eu, dacă vin acasă, să nu întrerup tratamentul. Tratamentul era pe bază de hormoni. Acum, după ultima naștere, la care au fost niște probleme, medicii au vrut să scoată tot din mine, dar eu am refuzat. Apoi la control la 6 luni am fost suspectată de cancer jos și doctorița a spus că e mai potrivit să iau anticoncepționale, ca fiind un rău mai mic pentru organism. Fără aceste pastile eu nu am perioada metroragiei. Când am fost la spovedit (duhovnicul e tânăr), mi-a dat Agheasma Mare din pricina acestor pastile. Pentru mine, un creștin ortodox practicant, a fost foarte dureros. Am privit cu lacrimi în ochi cum familia mea lua Sfânta Împărtășanie. Întrebarea mea este: va trebui să iau Agheasma Mare de acum înainte?”, i-a scris enoriașa înaltului prelat.

Răspunsul IPS Calinic a fost cât se poate de clar și anume că duhovnicul nu ar trebui să o oprească de la Sfânta Împărtășanie dacă tratamentul cu anticoncepționale, prescris de medicul de specialitate este considerat a fi singurul eficient în astfel de suferințe. ”Stimată doamnă, dacă tratamentul cu anticoncepționale, prescris de medicul de specialitate, vizează o suferință, o boală (sindromul ovarelor micropolichistice, sindrom de hiperstimulare ovariană, acnee hormonală, dermatită seboreică etc.), considerat a fi singurul eficient în astfel de suferințe, duhovnicul nu ar trebui să vă oprească de la Sfânta Împărtășanie. Doar în cazul în care ați lua voluntar un astfel de tratament, urmărind alte scopuri, ar putea să vă oprească de la împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului”, i-a răspuns IPS Calinic.