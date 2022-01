Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost solicitat de un tânăr sucevean să-i dea un sfat după ce și-a mințit părinții că a terminat Facultatea de Teologie la care a renunțat după trei ani pentru a merge la muncă în străinătate împreună cu soția. ”Mă numesc …….., sunt din localitatea ……., …….., și momentan lucrez în ………… Sunt absolvent al Seminarului Teologic …….. și am studiat timp de 3 ani la Facultatea de Teologie …….. Problema este că părinții mei cred că am absolvit facultatea și se așteaptă ca în viitorul apropiat să devin preot. Menționez că nu pot să le spun adevărul, deoarece tatăl meu nu este un om cu care aș putea să port acest dialog (aș crea un scandal monstru în familie). Soției mele i-am spus despre această situație și am convenit să ne întoarcem în țară, să mă reînscriu la facultate. Vă rog, să mă ajutați cu un sfat duhovnicesc!”, este scrisoarea tânărului.

”Doamne, ajută! Faptul că intenționați să vă continuați studiile constituie cel mai important pas în devenirea dumneavoastră. Vă doresc mult succes!”, a fost sfatul scurt al ierarhului.