Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen a primit un tratament revoluționar pentru noul coronavirus, alături de alți 20 de pacienți din România. Potrivit Libertatea.ro, ÎPS Pimen a fost tratat cu CytoSorb, un produs de filtrare a sângelui şi un tratament folosit experimental în cazuri severe de COVID-19, în ţări precum Germania, China, Italia și Israel.

În România acest tratament se face la Timișoara, Cluj și București, însă numai în cazul a câtorva zeci de pacienți.

ÎPS Pimen este internat la Institutul „Matei Balș”, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus.

Sursa: https://www.libertatea.ro/stiri/ips-a-primit-un-tratament-revolutionar-pentru-covid-19-filtrarea-sangelui-impotriva-furtunii-de-citokine-2991747