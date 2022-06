Sâmbătă 25 iunie 2022, la Biserica Sfântul Gheorghe Mirăuţi din municipiul Suceava au fost pomeniţi cei trecuţi la Domnul în urma infectării cu SARS-CoV-2. Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a săvârşit un parastas şi i-a pomenit pe cei care au trecut la cele veşnice de la începutul pandemiei de Covid19 în Suceava.

Alături de slujitorii bisericii parohiale – Părintele paroh Florin Hostiuc şi părintele Gheorghe Hostiuc, la evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, au mai fost prezenți Părintele arhimandrit Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, Părintele arhimandrit Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, Părintele Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I și Părintele Minu Mititelu, protoiereu al Protopopiatului Suceava II. Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de arhidiaconul Ilie Leonte.

La sfârșitul slujbei, PS Damaschin a rostit un cuvânt de mângâiere pentru cei care au pierdut părinți, frați, copii, prieteni, apropiați. „Au fost peste 500 de nume cunoscute pe care noi le-am pomenit astăzi și ținem să îl felicităm pe domnul primar pentru această inițiativă pe care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a binecuvântat-o dintru început cu toată deschiderea. Iată, am venit însoțit de părintele stareț de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou și de părintele mare eclesiarh, de părinții protopopi, de o parte din Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale și împreună cu părinții slujitori de aici, de la biserica din Mirăuți, am împlinit această datorie de suflet pentru cei trecuți la Domnul în acești doi ani, dar și o datorie față de dumneavoastră și de toți ceilalți, familiile care ați rămas cu durerea aceasta, o durere îndoită, pentru că a fost o moarte dosebit și, așa cum știm cu toţii, o înmormântare, în condiții care nu ne-au odihnit pe niciunul dintre noi.”

Între cele 503 victime pomenite s-au aflat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen, vrednic Păstor al Bucovinei pentru aproape trei decenii, și protos. David Oprea, coordonator al Cabinetului Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și slujitor al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

La slujba Parastasului au fost prezente și familiile îndoliate ale celor trecuți la Domnul, dar și primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, inițiator al evenimentului.

„În calitatea mea de primar am această obligaţie de a fi alături de cetăţenii noştri la bine şi la rău. Am suferit mult în ultimii doi ani de zile când persoane dragi au dispărut din oraşul nostru. Au dispărut în condiţii dramatice, au murit în condiţii dramatice, fără lumânare la cap, fără să aibă familia alături, au fost îngropaţi în condiţii dramatice, fără a exista posibilitatea să vină cei dragi să-şi ia Rămas bun de la ei. A fost o perioadă foarte grea şi de aceea am luat această iniţiativă, să pomenim astăzi pe cei care au murit de Covid în perioada martie 2020 până în iunie 2022. În fiecare an pe 25 iunie vom comemora persoanele ucise de pandemia de COVID 19” a spus Ion Lungu – primarul Municipiului Suceava