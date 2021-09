Duminică, 5 septembrie 2021, în Duminica a unsprezecea după Rusalii, a fost o zi de aleasă bucurie pentru credincioșii din parohia Berchișești, Protopopiatul Suceava II. În mijlocul acestora s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, cu prilejul resfințirii Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Cei doi ierarhi au fost așteptați la intrarea în localitate de tineri călare și îmbrăcați în costume populare, iar o caleașcă i-a condus până la biserică, unde Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul au fost întâmpinați de preoți și credincioși, dar și de copiii satului cu flori și drapelul nostru în mâini.

Cei doi arhierei au oficiat slujba de târnosire a locașului de cult, ca urmare a finalizării picturii bisericii și a amplelor lucrări de renovare și înfrumusețare desfășurate în ultimii ani. A fost pecetluită masa Sfântului Altar și a fost binecuvântată pictura interioară prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir.

În continuare, pe un podium special amenajat în curtea locașului de cult, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte și clerici de la Centrul Eparhial Suceava.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Coralei „Armonia” din Constanța.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a subliniat importanța acestei zile pentru creștinii din această comunitate. „Astăzi s-a împlinit o lucrare sfânta și mare în această parohie. Biserica a fost resfințită și toți veți trece prin Sfântul Altar ca să vă sfințiți, pentru că sfințirea bisericii aduce și sfințirea celor ce alcătuim Biserica cea vie și care devenim, fiecare din noi în parte, o Biserică a lui Dumnezeu, căci Biserica a fost întemeiată ca să locuiască Dumnezeu în ea. Dar Dumnezeu binevoiește să locuiască și în sufletele și inimile celor care Îl ascultă pe El și urmează învățătura Sa și toate poruncile Sale. ”

Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit celor prezenți despre înțelesul duhovnicesc al Pildei datornicului nemilostiv, remarcând faptul că iertarea semenilor este o dovadă a iubirii acestora. „Stăpânul împărat este Dumnezeu. Slugile suntem noi, oamenii. Cât datora acel datornic, 10.000 de talanți, datorăm fiecare dintre noi lui Dumnezeu. Și iată, Dumnezeu toate datoriile noastre le iartă, dar ne cere și nouă, cum El are milă de noi, să avem și noi milă de semenii noștri. (…) Nu există iubire fără iertare. Din iubire l-a iertat Dumnezeu pe cel ce Îi irosise toată averea Sa, că fiecare dintre noi am luat de la Dumnezeu o avere mare: chipul lui Dumnezeu și harul Său, care nu se pot prețui cu niciun ban, sunt mai presus de orice preț. Și iată, Dumnezeu ne iubește, de aceea, rătăcindu-ne și ducându-ne în adâncul iadului, L-a trimis pe Fiul Său să ne răscumpere. Dar ne răscumpără îndemnându-ne să fim și noi buni și iertători. De aceea Mântuitorul a lăsat această poruncă testament: Poruncă nouă vă dau vouă, le spune apostolilor, să vă iubiți unii pe alții, precum și eu V-am iubit pe voi. Și le dă încă o poruncă: cel ce nu va ierta pe fratele sau, nu va fi iertat.”

În continuare, ierarhul a adus în atenție faptul că irosirea harului primit de la Dumnezeu și mânia sunt lucruri venite din partea celui viclean și numai apropierea de Dumnezeu îl îndepărtează pe acesta. „Fiecare dintre noi are o zestre de la Dumnezeu care depășește 10.000 de talanți și noi am depășit această zestre. Ne-am întunecat mintea, voința am slăbit-o și am lăsat să fie influențată de priveliștile din împrejur. Sfințirea noastră am spurcat-o cu diferite dezmierdări și cu păcate. De aceea trebuie sa ne gândim că am irosit harul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu l-am știrbit. De aceea trebuie ca în fiecare zi să îi uităm pe cei ce ne-au greșit, cum spune psalmistul: să nu apună soarele peste mânia voastră. Să nu ținem mânie mai mult de un minut, să ne aducem aminte că dacă ne mâniem, ne luăm de mâna cu satana, că mânia, enervarea, jignirea, invidia, egoismul, răutatea sunt cele care vin de la cel viclean. Când facem rele suntem uniți cu cel viclean. Când facem bine, suntem uniți cu Dumnezeu.”

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie i-a îndemnat pe cei prezenți să nu-și îndrepte supărarea către oameni, ci către cel rău, menționând totodată faptul că rugăciunile către Dumnezeu și sfinții Săi reprezintă un izvor de răbdare. „Cel viclean îndeamnă pe tot omul să facă rău celuilalt. Și dacă te superi pe cel care ți-a făcut rău, atunci diavolul este învingător, că și-a îndeplinit scopul său. Mâniați-vă în fiecare zi, dar nu pe oameni, ci pe cel ce vă îndeamnă să vă mâniați, pe diavol. (…) Să nu luăm aminte ca să ne supărăm pe oameni, ci să ne supăram pe cel viclean, că el îi face pe oameni să se încaiere între ei, să ducă nedreptăți și greutăți. (…) Cine zice nu mai pot răbda, cârtește. Să nu aveți această gândire, pentru că Dumnezeu nu îngăduie nicio greutate peste măsura puterilor noastre. Și dacă ni se pare că e peste măsura puterilor noastre, să îl chemăm pe Dumnezeu în ajutor, pe Maica Domnului, pe sfinți și ei ne ajută și ne dau tot ce ne este necesar, ca să îl biruim pe cel rău.”

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie i-a oferit primarului, Violeta Țăran, o diplomă de vrednicie, iar Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a înmânat acesteia distincția Ordinul „Mușatinii”, oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pentru strădania în slujirea semenilor în demnitatea de primar al comunei Berchișești, „urmând domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată, părintelui paroh Ionel Coca i-a fost acordată distincția Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, întrucât „a urmat exemplul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt.”

La final, părintele paroh le-a mulțumit ierarhilor pentru prezență și împreuna-rugăciune și Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântare. Gândul de mulțumire s-a îndreptat și către soborul slujitor, precum și către oficialitățile locale și credincioși. Părintele le-a oferit arhiereilor câte o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul bisericii resfințite în această zi.

Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din comuna Berchișești a fost sfințită în anul 1847 de către mitropolitul Veniamin Costachi.

În urma unor lucrări de consolidare, în anul 2005 biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la acea vreme fiind Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Între anii 2015-2021, prin purtarea de grijă a preotului paroh Ionel Coca, biserica a fost restaurată și pictată în interior, lucrări începute în anul 2005 de către părintele Ioan Hanganu. Pictura bisericii a fost realizată de pictorul Gogan Nicușor, fiu al satului.

”Am scris o filă importantă în istoria comunei Berchișeșeti. Mi-aș dori ca rugăciunile noastre să fie primiote de Bunul Dumnezeu și să ocrotească comuna Berchișești. Mi-aș dori să ocrotească tot poporul nostru român și să apere această țară pe care noi o păstrăm încă cu cinste de la străbunii noștri”, a spus Violeta Țăran.