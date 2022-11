Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPC Calinic, a oferit astăzi, mai multe distincţii şi copii ale icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Biserica “Sf. Mare Mucenic. Sf. Gheorghe” unor oficialităţi judeţene şi naţionale, precum şi mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teofan. Acordarea distincţiilor s-a făcut la finalul Sfintei Liturghii săvârșită împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod. Astfel, ÎPS Calinic a oferit Mitopolitului Moldovei şi Buocovinei o copie a icoanei făcătoare de minuni din Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, icoană din sec. XVIII, în semn de mulţumire pentru împreuna slujire. „Ca să fim puţin şi drepţi, Înaltpreasfinţia sa are şi obligaţia să fie mai des prezent în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor pentru că este pomenit în fiecare Sfântă Liturghie”, a spus ÎPS Calinic.

Aceeaşi icoană au primit-o din partea ÎPS Calinic şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, senatorul de Suceava, Ioan Stan, vicepreşedintele CJ Suceava, Niculai Barbă, primaarul Sucvei Ion Lungu, profesorul univ. dr. Adrian Cioroianu, administratorul public al judeţului, Irina Vasilciuc şi prof.univ.dr de la Academia Oamenilor de Ştiinţă Bucureşti, Gheorghe Onişoru.

La împlinirea a 500 de ani de la sfinţirea Bisericii Sf. Gheorghe, ÎPS Calinic a oferit mai multe Ordine Crucea Bucovinei şi Ordinul Muşatinilor, pentru a evidenţia „şi să aducem prinos de recunoştinţă celor care anul acesta au sprijinit acţiunhile culturale desfăşurate cu acest prilej”.

Printre cei care au primit Ordinul Bucovinei s-au numărat mai mulţi stareţi de mănăstiri, precum şi primarul comunei Putna, Gheorghe Coroamă.

La final, ÎPS Calinic a oferit „Medalia Jubiliară” în contextul împlinii a 500 de ani de la Sfinţirea Bisericii cu Hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Medalia jubiliară a fost primită de preacuviosul părinte arhimandrit Hariton Negrea, stareţ al mănăstirii Petru Vodă, companiei Vincero Creativ Grup, prof.univ.dr Adrian Cioroianu, prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru, arhitectul Constantin Gorcea, proprietarul companiei General Construct Suceava, Viorel Nuţu şi Constanţa Carp de la Institutul Naţional al Patrimoniului Bucureşti.