Iridex Group Plastic, parte a grupului Iridex, lider în tehnologii de mediu, construcții civile și industriale, a primit Trofeul Calității în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO) pentru proiectul ”Proiectare și execuție de lucrări aferente stației de sortare și stației MRT Vădeni, Brăila”. La Conferința Națională ARACO a participat prim-ministrul României, Ludovic Orban, care a răspuns întrebărilor venite din partea participanților la eveniment pe teme de interes pentru parcursul industriei de construcții și implicațiile legislative din domeniu.

”Proiectul încheiat cu succes anul acesta la Vădeni, în județul Brăila, prezintă o complexitate aparte a construcției, având în vedere impactul poztiv pe care îl are asupra mediului și contribuția semnificativă pe care o aduce în domeniul managementului deșeurilor la nivelul zonei. Stația de sortare și tratare mecano-biologică are o capacitate corespunzătoare nevoilor pe termen mediu-lung ale zonei. În amplasament sunt sunt prezente tehnologii avansate, care conduc la o optimizare logistică și eficientizare a serviciilor de gestionare a deșeurilor și depozitarea controlată a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare la nivel european”, a declarat Valentin Feodorov, reprezentantul legal al companiei Iridex Group Plastic.

Stația de sortare are o capacitate de 30000 de tone pe an, iar stația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 26000 de tone pe an, cantități estimate a fi necesare prelucrării pe termen mediu-lung. Suprafața totală a amplasamentului stației de sortare și a stației MBT este de 25.537 de metri pătrați. Proiectul a beneficiat de finanțare europeană cu o investiție de 25.581.736 lei din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Amplasamentul staţiei de sortare și staţiei MBT Vădeni se află la o distanță de 1,4 km de zona rezidențială a comunei Siliștea, la 7,5 km de municipiul Brăila și la o distanță de 300 de metri de depozitul de deșeuri municipale Muchea. Accesul se face prin DN 23 Brăila – Muchea, drumul de acces aparținând comunei Siliștea, la limita acesteia cu comuna Vădeni.

În cadrul evenimentului din 5 decembrie 2017, ARACO și-a făcut cunoscute direcțiile de acțiune strategică 2019-2021, a ales membrii Comitetului Director ARACO și membrii Consiliului Central.